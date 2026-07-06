В Вишневом после атаки рф фиксируют ухудшение качества воздуха
Киев • УНН
В городе Вишневое под Киевом зафиксировали вредный уровень загрязнения воздуха — 196 AQI PM2.5. Это может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у людей с сердечными заболеваниями.
В Вишневом, что под Киевом, после массированной атаки рф зафиксировали ухудшение качества воздуха, о чем свидетельствуют данные мониторингового сервиса SaveEcoBot, пишет УНН.
Детали
Качество воздуха в городе Вишневое на 8 часов определено как 196 AQI PM2.5 - вредный уровень.
Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в городе Вишневое по состоянию на 08:00, 6 июля 2026 года, равен 196 – это вредный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца
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