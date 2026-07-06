В Вишневом после атаки рф фиксируют ухудшение качества воздуха

В Вишневом, что под Киевом, после массированной атаки рф зафиксировали ухудшение качества воздуха, о чем свидетельствуют данные мониторингового сервиса SaveEcoBot, пишет УНН.

Качество воздуха в городе Вишневое на 8 часов определено как 196 AQI PM2.5 - вредный уровень.

Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в городе Вишневое по состоянию на 08:00, 6 июля 2026 года, равен 196 – это вредный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца