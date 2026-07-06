В Вишневом после российской атаки объявили повышенную опасность из-за угрозы повторной детонации

В Вишневом Бучанского района после ночной российской атаки сложилась наиболее сложная ситуация. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов власти призвали жителей не выходить на улицу и не приближаться к месту поражения, пишет УНН.

В Вишневой городской общине сообщили, что территорию вокруг места попадания оцепила полиция, а нахождение поблизости крайне опасно, поскольку на месте продолжаются работы соответствующих служб.

Просим всех жителей общины и предприятий не выходить на рабочие места и не находиться на улице. А именно улицы Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная. Просим всех оставаться в укрытиях до отдельного сообщения о завершении опасности