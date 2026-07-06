Число погибших в Киеве возросло до девяти после массированной ракетной атаки РФ
Киев • УНН
В Киеве подтверждена гибель девяти человек в результате массированной ракетной атаки РФ, 46 человек ранены, среди них пятеро детей. Спасатели продолжают разбирать завалы, число жертв может возрасти.
В Киеве возросло количество жертв массированной российской ракетной атаки. На данный момент подтверждена гибель девяти человек, еще 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
На данный момент подтверждено 9 погибших и 46 пострадавших в результате российской атаки (в том числе пострадали пятеро детей). К сожалению, это не окончательная информация. Спасательные работы еще продолжаются
В ночь на 6 июля российские войска нанесли по столице комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами. В результате атаки в нескольких районах Киева были повреждены жилые дома, возникли масштабные пожары и разрушения гражданской инфраструктуры.
На местах ударов продолжают работать спасатели, которые разбирают завалы и ищут людей. Количество погибших и пострадавших может возрасти.
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