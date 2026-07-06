Число погибших в Киеве возросло до девяти после массированной ракетной атаки РФ

$44.8051.08
ukenru
05:15 • 1934 просмотра
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человекPhotoVideo
4 июля, 14:14 • 46262 просмотра
Зеленский провел совещание с командованием ВМС в Одесской области: речь шла об увеличении количества вертолетов для противодействия дронам
5 июля, 13:30 • 39482 просмотра
"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданыVideo
5 июля, 12:44 • 58284 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point
5 июля, 10:17 • 34881 просмотра
путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council
5 июля, 07:51 • 30672 просмотра
Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT
5 июля, 04:33 • 32245 просмотра
Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля
4 июля, 22:05 • 33977 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
4 июля, 20:59 • 40390 просмотра
Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенокVideo
Эксклюзив
4 июля, 18:11 • 33526 просмотра
Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.1м/с
74%
743мм
Популярные новости
Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"5 июля, 22:47 • 23359 просмотра
После ракетной атаки на Киев в многоэтажке заблокированы люди – мэр5 июля, 23:21 • 26122 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto00:01 • 18146 просмотра
В Киеве деблокировали людей из поврежденного дома, количество пострадавших возросло до семи – мэр01:23 • 22912 просмотра
В Киеве в результате ракетной атаки РФ погибли три человека – МВА01:33 • 14499 просмотра
публикации
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 58269 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 65061 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 72850 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 92403 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 86743 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Мали
Алжир
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto00:01 • 18159 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 47891 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 41957 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 39895 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 47246 просмотра
Актуальное
Ми-24
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Число погибших в Киеве возросло до девяти после массированной ракетной атаки РФ

Киев • УНН

 • 11169 просмотра

В Киеве подтверждена гибель девяти человек в результате массированной ракетной атаки РФ, 46 человек ранены, среди них пятеро детей. Спасатели продолжают разбирать завалы, число жертв может возрасти.

Число погибших в Киеве возросло до девяти после массированной ракетной атаки РФ

В Киеве возросло количество жертв массированной российской ракетной атаки. На данный момент подтверждена гибель девяти человек, еще 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

На данный момент подтверждено 9 погибших и 46 пострадавших в результате российской атаки (в том числе пострадали пятеро детей). К сожалению, это не окончательная информация. Спасательные работы еще продолжаются

– сообщил Ткаченко.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли по столице комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами. В результате атаки в нескольких районах Киева были повреждены жилые дома, возникли масштабные пожары и разрушения гражданской инфраструктуры.

На местах ударов продолжают работать спасатели, которые разбирают завалы и ищут людей. Количество погибших и пострадавших может возрасти.

ГСЧС показала первые последствия ночного обстрела Киева: разрушенные многоэтажки, пожары и поиск людей06.07.26, 06:00 • 2844 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине