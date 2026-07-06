ГСЧС показала первые последствия ночного обстрела Киева: разрушенные многоэтажки, пожары и поиск людей
Киев • УНН
В Киеве после массированной ракетной атаки повреждены многоэтажки, возникли пожары. Спасатели эвакуировали людей и продолжают поиск пострадавших.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала первую информацию о последствиях массированной российской ракетной атаки на Киев в ночь на 6 июля. В нескольких районах столицы зафиксированы разрушения жилых домов, масштабные пожары, и продолжаются спасательные работы, пишет УНН.
Детали
В Подольском районе ракета попала в жилой 12-этажный дом, в результате чего произошло разрушение с 9-го по 5-й этаж. Спасатели вывели на свежий воздух 17 человек, еще 28 жителей эвакуировали с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается.
Также в Подольском районе горела обшивка крыши и лифтовая шахта, частично разрушена крыша 19-этажного дома, во дворе горели автомобили, а обломки упали на уровне 16-го этажа 25-этажки. Кроме того, продолжается поиск пострадавших в 21-этажном жилом доме, где произошло разрушение со 2-го по 5-й этаж.
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В Дарницком районе обломки упали на один из 25-этажных домов, а в другом возник пожар квартир площадью 150 квадратных метров. Также загорелся гаражный кооператив, а после попадания обломков в 30-этажный жилой дом вспыхнул пожар на 23–25 этажах.
В Голосеевском районе, по предварительным данным, в результате атаки загорелось нежилое здание. Спасатели и экстренные службы продолжают работать на местах ударов, информация о пострадавших уточняется.
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