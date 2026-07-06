$44.8051.08
ukenru
02:22 • 538 просмотра
Число жертв российской атаки на Киев возросло до семи
01:23 • 5776 просмотра
В Киеве деблокировали людей из поврежденного дома, количество пострадавших возросло до семи – мэр
5 июля, 13:30 • 28727 просмотра
"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданыVideo
5 июля, 12:44 • 40826 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point
5 июля, 10:17 • 25995 просмотра
путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council
5 июля, 07:51 • 27555 просмотра
Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT
5 июля, 04:33 • 29854 просмотра
Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля
4 июля, 22:05 • 33294 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
4 июля, 20:59 • 39451 просмотра
Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенокVideo
Эксклюзив
4 июля, 18:11 • 33219 просмотра
Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
66%
742мм
Популярные новости
В Запорожье в результате российского авиаудара погиб человек, девять пострадалиVideo5 июля, 16:49 • 9230 просмотра
Без электроэнергии остались оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей5 июля, 17:08 • 12155 просмотра
Есть данные разведки, что россияне готовят новый массированный удар - Зеленский5 июля, 17:41 • 8366 просмотра
Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"22:47 • 14203 просмотра
После ракетной атаки на Киев в многоэтажке заблокированы люди – мэр23:21 • 17575 просмотра
публикации
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 40828 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 57348 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 65716 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 85948 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 80154 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Мали
Алжир
Йемен
Израиль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto00:01 • 3650 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 43767 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 38182 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 36237 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 43625 просмотра
Актуальное
Ми-24
Золото
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

Число жертв российской атаки на Киев возросло до семи

Киев • УНН

 • 540 просмотра

После массированной ночной ракетной атаки России на Киев число погибших возросло до семи человек. В городе зафиксированы разрушения жилых домов и повреждения гражданской инфраструктуры.

Число жертв российской атаки на Киев возросло до семи

В Киеве возросло количество погибших в результате массированной ночной ракетной атаки России. На данный момент известно о семи погибших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

Пять человек погибли в результате российской атаки. Искренние соболезнования родным и близким. Нет слов, которые могут облегчить эту боль

- написал Ткаченко.

В ночь на 6 июля российские войска атаковали столицу крылатыми и баллистическими ракетами. В разных районах города зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

Позже Ткаченко написал: "По состоянию на 5:20 количество раненых составляет 24 человека. Тем временем спасатели деблокировали из-под завалов еще два тела. Таким образом, количество жертв возросло до семи".

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов и разбирать завалы. Ранее сообщалось о семи пострадавших, а также об эвакуации жителей из поврежденного многоэтажного дома в Подольском районе.

В Киеве деблокировали людей из поврежденного дома, количество пострадавших возросло до семи – мэр06.07.26, 04:23 • 5794 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине