Число жертв российской атаки на Киев возросло до семи
Киев • УНН
После массированной ночной ракетной атаки России на Киев число погибших возросло до семи человек. В городе зафиксированы разрушения жилых домов и повреждения гражданской инфраструктуры.
В Киеве возросло количество погибших в результате массированной ночной ракетной атаки России. На данный момент известно о семи погибших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
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В ночь на 6 июля российские войска атаковали столицу крылатыми и баллистическими ракетами. В разных районах города зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.
Позже Ткаченко написал: "По состоянию на 5:20 количество раненых составляет 24 человека. Тем временем спасатели деблокировали из-под завалов еще два тела. Таким образом, количество жертв возросло до семи".
Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов и разбирать завалы. Ранее сообщалось о семи пострадавших, а также об эвакуации жителей из поврежденного многоэтажного дома в Подольском районе.
В Киеве деблокировали людей из поврежденного дома, количество пострадавших возросло до семи – мэр06.07.26, 04:23 • 5794 просмотра