В Киеве деблокировали людей из поврежденного дома, количество пострадавших возросло до семи – мэр
Киев • УНН
Спасатели вывели 15 человек из поврежденного дома в Подольском районе Киева. Количество пострадавших возросло до семи, двое госпитализированы.
Спасатели деблокировали людей из многоэтажного дома в Подольском районе Киева, который получил частичные разрушения в результате российской ракетной атаки. Всего в столице уже известно о семи пострадавших. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
По словам Кличко, из поврежденного дома вывели 15 человек. С верхних этажей спасатели эвакуировали трех женщин и шестерых детей.
Из дома в Подольском районе, где произошло частичное разрушение, спасатели вывели 15 человек. С верхних этажей сняли трех женщин и 6 детей
Количество пострадавших возросло
Мэр Киева отметил, что в результате удара в доме разрушены квартиры с обеих сторон здания, а поисково-спасательная операция продолжается.
В доме произошло разрушение квартир с обеих сторон здания. Продолжаются поиски пострадавших
По последним данным, в столице уже семеро пострадавших. Двое из них госпитализированы, остальным медики оказали необходимую помощь.
После ракетной атаки на Киев в многоэтажке заблокированы люди – мэр06.07.26, 02:21 • 17668 просмотров