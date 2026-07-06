После ракетной атаки на Киев в многоэтажке заблокированы люди – КГГА
Киев • УНН
В Подольском районе Киева из-за российской атаки частично разрушен жилой дом, на уровне 7-9 этажей заблокированы люди. В Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки и в складском помещении.
В результате российской баллистической атаки на Киев в Подольском районе частично разрушен жилой дом, на уровне седьмого-девятого этажей заблокированы люди. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
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По его словам, в Подольском районе также зафиксировано падение обломков на территорию гаражного кооператива. На места происшествий уже направляются спасатели и другие экстренные службы.
Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате атаки произошло возгорание на территории нежилой застройки. По другому адресу вспыхнул пожар в складском помещении.
Кроме того, в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
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