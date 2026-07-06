После ракетной атаки на Киев в многоэтажке заблокированы люди – КГГА

Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"

Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"

Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"

Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point

Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

путин может пойти на массовую мобилизацию из-за угрозы проигрыша в Украине - Atlantic Council

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT

Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура

Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура

Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура

Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура

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