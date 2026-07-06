Россия атакует Киев баллистикой, мониторы сообщают о пусках "Цирконов" и "Калибров"
Киев • УНН
Российские войска ночью 6 июля осуществляют массированную ракетную атаку на Киев баллистикой. Мониторы сообщают о применении "Цирконов" и пусках "Калибров" с Черного моря.
Российские войска в ночь на 6 июля осуществляют массированную ракетную атаку на Киев с применением баллистических ракет. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, также об угрозе информируют мониторинговые каналы, пишет УНН.
Детали
Враг бьет баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях
В Киевской городской государственной администрации подтвердили, что в столице работают силы противовоздушной обороны, и призвали жителей не покидать укрытий до завершения воздушной тревоги.
Мониторинговые каналы сообщают о "Цирконах"
По данным мониторинговых каналов, в направлении Киева зафиксированы многочисленные баллистические цели. Также сообщается о вероятном применении российских гиперзвуковых ракет "Циркон". Кроме столицы, о движении таких ракет сообщалось в направлении Черниговской и Черкасской областей.
Ранее мониторинговые ресурсы информировали о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Информация о последствиях атаки уточняется.
Есть данные разведки, что россияне готовят новый массированный удар - Зеленский05.07.26, 20:41 • 3466 просмотров