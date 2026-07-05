Есть данные разведки, что россияне готовят новый массированный удар - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что разведка имеет данные о подготовке рф нового массированного удара. Он призвал партнеров ускорить поставки ПВО для Patriot.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке россиянами нового массированного удара. Об этом, ссылаясь на данные разведки, Зеленский сообщил в вечернем видеообращении в воскресенье, пишет УНН.
Детали
"Снова есть данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет добавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", - призвал глава государства.
Отдельно Зеленский обратился к партнерам Украины с призывом ускорить поставки средств противовоздушной обороны.
"Любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot'ов – это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше. Мир имеет необходимое количество и качество ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и в мире. Пожалуйста, будьте активными в решениях и защищайте жизни. Ракеты для Patriot'ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot'ов, в Украине", - заявил он.
Украинские дроны с начала года поразили НПЗ в россии почти 200 раз - FT05.07.26, 18:58 • 1924 просмотра