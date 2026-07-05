Есть данные разведки, что россияне готовят новый массированный удар - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке россиянами нового массированного удара. Об этом, ссылаясь на данные разведки, Зеленский сообщил в вечернем видеообращении в воскресенье, пишет УНН.

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"Снова есть данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет добавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", - призвал глава государства.

Отдельно Зеленский обратился к партнерам Украины с призывом ускорить поставки средств противовоздушной обороны.

"Любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot'ов – это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше. Мир имеет необходимое количество и качество ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и в мире. Пожалуйста, будьте активными в решениях и защищайте жизни. Ракеты для Patriot'ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot'ов, в Украине", - заявил он.

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