Свириденко может отказаться от должности посла в США - нардеп

Информация о том, что Юлия Свириденко может отказаться от должности посла в США, является правдой. Об этом написал в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

В то же время нардеп добавил, что решение об увольнении Свириденко с должности премьер-министра Украины стало для нее неприятной новостью. По словам Железняка, она рассчитывает сегодня вечером обсудить с Президентом свое дальнейшее будущее.

Напомним

В воскресенье, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Глава государства добавил, что рассчитывает вместе с парламентариями провести соответствующие замены в правительстве Украины.

Основным кандидатом на должность Премьер-министра Украины вместо Юлии Свириденко называют главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Впоследствии комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал заявление об отставке Юлии Свириденко с должности главы Кабинета министров Украины.