Корецкий является основным кандидатом на должность главы правительства - нардеп
Киев • УНН
Основным кандидатом на должность премьера является глава НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий. Нардеп Ярослав Железняк считает, что в рамках этой "перезагрузки" будет много замен.
Основным кандидатом на должность премьер-министра Украины вместо Юлии Свириденко является нынешний председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Детали
По словам депутата, сейчас это на 95% уже решено. В то же время Юлия Свириденко остается в команде Владимира Зеленского, но будет послом в США.
Все слухи о том, что там кто-то поссорился, это слухи. Вроде бы вчера окончательно решили, сегодня запустили процесс
Кроме того, он отметил, что в рамках этой "перезагрузки" будет много замен.
То есть там пакет будет шире, чем Кабмин. Многих министров поменяют. В целом, если так, то, наверное, это хорошо. Как минимум Корецкий точно неплохой кандидат
В то же время нардеп не верит, что это вызовет какую-то политическую нестабильность. Он убежден, что голоса за новое Правительство будут собраны.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьерки Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.
Также Владимир Зеленский провел встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким и заслушал его доклад. Обсудили новые вызовы из-за российских ударов по энергетике.