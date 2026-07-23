рф за несколько часов атаковала пять областей: трое погибших, более 30 раненых
Киев • УНН
За последние часы российские войска атаковали Днепропетровщину, Херсонщину, Сумщину, Харьковщину и Одесчину. В результате обстрелов погибли три человека, более тридцати получили ранения.
рф за последние несколько часов атаковала пять областей Украины, известно о 3 погибших, более 30 раненых, сообщил в четверг министр внутренних дел Иван Выгивский в соцсетях, пишет УНН.
За последние несколько часов враг атаковал Днепропетровщину, Херсонщину, Сумщину, Харьковщину и Одесчину. Три человека погибли, более тридцати - ранены
Как отметил Выгивский, несмотря на постоянную опасность, подразделения системы МВД продолжают работать на местах попаданий: разбирают завалы, ликвидируют последствия атак и помогают пострадавшим.
"На прошлой неделе подразделения ГСЧС 1126 раз выезжали на ликвидацию последствий российских атак. Во время поисково-спасательных работ из-под завалов удалось спасти 24 человека. На местах обстрелов также работали подразделения полиции. С 16 по 22 июля они задокументировали уже более 1600 военных преступлений. В то же время полицейские обеспечивают правопорядок, реагируют на обращения граждан и эвакуируют людей из опасных районов. К местам вражеских атак также выезжают мобильные сервисные центры МВД, чтобы помочь гражданам восстановить утерянные или поврежденные документы", - отметил министр.
Атака рф на Павлоград 23 июля - трое погибших, 28 раненых23.07.26, 15:05 • 1372 просмотра