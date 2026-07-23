Атака рф на Павлоград 23 июля - трое погибших, 28 раненых
Киев • УНН
В результате российского удара по Павлограду 23 июля погибло трое человек, 28 получили ранения. Трое раненых в реанимации в тяжелом состоянии.
В результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области 23 июля погибли три человека, еще 28 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и Днепропетровскую ОВА.
Детали
Как отметил глава государства, россияне наносили удары авиабомбами и по Херсону.
Повреждены многоквартирные и обычные жилые дома, детская областная клиническая больница, учебные заведения. Есть раненые. Были российские удары и по критически важной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Наносили удары ракетами по Одесской области
В то же время начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что трое раненых в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.
Напомним
Ранее глава ОВА сообщал о трех погибших и 10 пострадавших в результате российского удара по Павлограду.