Атака рф на Павлоград 23 июля - трое погибших, 28 раненых

В результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области 23 июля погибли три человека, еще 28 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и Днепропетровскую ОВА.

Как отметил глава государства, россияне наносили удары авиабомбами и по Херсону.

Повреждены многоквартирные и обычные жилые дома, детская областная клиническая больница, учебные заведения. Есть раненые. Были российские удары и по критически важной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Наносили удары ракетами по Одесской области