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Атака рф на Павлоград 23 июля - трое погибших, 28 раненых

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

В результате российского удара по Павлограду 23 июля погибло трое человек, 28 получили ранения. Трое раненых в реанимации в тяжелом состоянии.

Атака рф на Павлоград 23 июля - трое погибших, 28 раненых

В результате российской атаки на Павлоград Днепропетровской области 23 июля погибли три человека, еще 28 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и Днепропетровскую ОВА.

Детали

Как отметил глава государства, россияне наносили удары авиабомбами и по Херсону.

Повреждены многоквартирные и обычные жилые дома, детская областная клиническая больница, учебные заведения. Есть раненые. Были российские удары и по критически важной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Наносили удары ракетами по Одесской области

 - говорится в сообщении Зеленского.

В то же время начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что трое раненых в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.

Напомним

Ранее глава ОВА сообщал о трех погибших и 10 пострадавших в результате российского удара по Павлограду.

Евгений Устименко

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