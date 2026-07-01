Украина может вступить в ЕС во время войны, но это будет процесс, основанный на заслугах - премьер Ирландии
Киев • УНН
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что Украина может вступить в ЕС даже во время войны с Россией. Он подчеркнул поддержку санкций и приоритетность членства для Украины.
Премьер-министр Ирландии, которая сегодня принимает председательство в Совете ЕС, Михал Мартин предположил, что Украина может вступить в ЕС даже во время войны с Россией, о чем заявил в программе RTÉ "Ranking Ireland", пишет УНН.
Детали
Когда Мартина спросили об Украине, он сказал, что разделы переговоров о вступлении Украины в ЕС были открыты. Он сказал, что перспектива членства в ЕС для них является приоритетом.
Он сказал, что "членство Украины в ЕС все еще может состояться, пока страна находится в состоянии войны".
Мартин сказал, что переговоры будут проводиться на основе заслуг, и что переговоры будут продвигаться, но добавил: "Мы хотим, чтобы война закончилась".
"Количество людей, которые там гибнут, довольно шокирует и ужасает", – добавил он.
Он сказал, что Ирландия решительно поддерживает все пакеты санкций против России.
Ожидается, что сегодня в Дублине будет присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский в рамках церемонии начала председательства Ирландии в Совете ЕС.
Зеленский обсудил с главой МИД Ирландии евроинтеграцию Украины и взаимодействие в сфере безопасности01.04.26, 18:03 • 3167 просмотров