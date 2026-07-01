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Украина может вступить в ЕС во время войны, но это будет процесс, основанный на заслугах - премьер Ирландии

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что Украина может вступить в ЕС даже во время войны с Россией. Он подчеркнул поддержку санкций и приоритетность членства для Украины.

Украина может вступить в ЕС во время войны, но это будет процесс, основанный на заслугах - премьер Ирландии

Премьер-министр Ирландии, которая сегодня принимает председательство в Совете ЕС, Михал Мартин предположил, что Украина может вступить в ЕС даже во время войны с Россией, о чем заявил в программе RTÉ "Ranking Ireland", пишет УНН.

Детали

Когда Мартина спросили об Украине, он сказал, что разделы переговоров о вступлении Украины в ЕС были открыты. Он сказал, что перспектива членства в ЕС для них является приоритетом.

Он сказал, что "членство Украины в ЕС все еще может состояться, пока страна находится в состоянии войны".

Мартин сказал, что переговоры будут проводиться на основе заслуг, и что переговоры будут продвигаться, но добавил: "Мы хотим, чтобы война закончилась".

"Количество людей, которые там гибнут, довольно шокирует и ужасает", – добавил он.

Он сказал, что Ирландия решительно поддерживает все пакеты санкций против России.

Ожидается, что сегодня в Дублине будет присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский в рамках церемонии начала председательства Ирландии в Совете ЕС.

Зеленский обсудил с главой МИД Ирландии евроинтеграцию Украины и взаимодействие в сфере безопасности01.04.26, 18:03 • 3167 просмотров

Юлия Шрамко

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