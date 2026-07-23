Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров с США может состояться трехсторонняя встреча Украины, США и РФ. Об этом президент Украины сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает УНН.

Детали

Президент рассказал, что накануне провел продолжительный телефонный разговор, в ходе которого американская сторона представила ему несколько идей.

"Что касается американцев - мы обсудили, что может быть несколько идей. Я понимаю, что это за идеи, которые кратко представили мне вчера. Это был разговор. Он был долгим, телефонным, то есть без лишних деталей. Я получаю соответствующие предложения. Мы будем обсуждать их с американцами", – сообщил президент.

По словам президента, после обсуждения предложений американская сторона проведет переговоры с российской стороной.

"Я постараюсь, чтобы мы это сделали в ближайшее время. Потому что после этого американцы будут общаться с русскими. Обычно, в последний год, именно так, в таком формате это происходило. После этого мы сможем, если будем понимать, что у нас есть возможности обсуждать уже серьезно этот план - я думаю, будет тогда трехсторонняя встреча. Безусловно, все это нужно сделать до осени", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и РФ была отложена из-за войны на Ближнем Востоке, но завтра состоится разговор с участием американских представителей.