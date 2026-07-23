Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени

$44.770.0251.070.03
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 3262 просмотра
Как помочь домашним животным в жару - советы
11:09 • 12576 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
10:14 • 22102 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
23 июля, 09:04 • 21934 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
23 июля, 07:28 • 24972 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 29258 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 31482 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 43275 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 86934 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 44882 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1.7м/с
32%
745мм
Популярные новости
ЕС готовится одобрить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT23 июля, 05:54 • 29630 просмотра
Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - ГенпрокурорVideo23 июля, 07:42 • 27395 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 26831 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 20366 просмотра
Украина уже через несколько месяцев может получить лазерное оружие против дронов - в ВСУ раскрыли детали09:52 • 13992 просмотра
публикации
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты13:01 • 7702 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
10:14 • 22105 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 86936 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 80810 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 59745 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Андрей Гнатов
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Республика Ирландия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 20530 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 26988 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 68151 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 58433 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 69045 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Техника
Ракетная система С-300
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Президент Зеленский заявил о возможной трехсторонней встрече после переговоров с США. Американцы сначала проведут переговоры с российской стороной.

Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров с США может состояться трехсторонняя встреча Украины, США и РФ. Об этом президент Украины сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает УНН.

Детали

Президент рассказал, что накануне провел продолжительный телефонный разговор, в ходе которого американская сторона представила ему несколько идей.

"Что касается американцев - мы обсудили, что может быть несколько идей. Я понимаю, что это за идеи, которые кратко представили мне вчера. Это был разговор. Он был долгим, телефонным, то есть без лишних деталей. Я получаю соответствующие предложения. Мы будем обсуждать их с американцами", – сообщил президент.

По словам президента, после обсуждения предложений американская сторона проведет переговоры с российской стороной. 

"Я постараюсь, чтобы мы это сделали в ближайшее время. Потому что после этого американцы будут общаться с русскими. Обычно, в последний год, именно так, в таком формате  это происходило. После этого мы сможем, если будем понимать, что у нас есть возможности обсуждать уже серьезно этот план - я думаю, будет тогда трехсторонняя встреча. Безусловно, все это нужно сделать до осени", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и РФ была отложена из-за войны на Ближнем Востоке, но завтра состоится разговор с участием американских представителей. 

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Республика Ирландия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина