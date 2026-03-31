Тристороння зустріч відтермінована, але завтра відбудеться розмова за участю представників США - Зеленський

Тристороння зустріч делегацій України, США та рф була відтермінована через війну на Близькому Сході, але завтра відбудеться розмова за участю американських представників. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із главами делегацій парламентів країн Європи, що взяли участь у Бучанському саміті, передає УНН.

У зустрічі взяли участь представники парламентів Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Хорватії, парламентських асамблей НАТО та ОБСЄ.

Як повідомили в ОП, ключові теми обговорення – інтеграція України до Євросоюзу, оборонна співпраця, відновлення справедливості та переговорний процес для досягнення достойного миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає жодних сигналів від росії щодо можливого "енергетичного перемир’я". Водночас Україна планує передати цю ініціативу американській стороні.