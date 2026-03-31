Трехсторонняя встреча отложена, но завтра состоится разговор с участием представителей США - Зеленский

Трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и рф была отложена из-за войны на Ближнем Востоке, но завтра состоится разговор с участием американских представителей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главами делегаций парламентов стран Европы, принявших участие в Бучанском саммите, передает УНН.

Во встрече приняли участие представители парламентов Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, парламентских ассамблей НАТО и ОБСЕ.

Как сообщили в ОП, ключевые темы обсуждения – интеграция Украины в Евросоюз, оборонное сотрудничество, восстановление справедливости и переговорный процесс для достижения достойного мира.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет никаких сигналов от России относительно возможного "энергетического перемирия". В то же время Украина планирует передать эту инициативу американской стороне.