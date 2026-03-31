Сигналів від рф щодо "енергетичного перемир’я" немає - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає жодних сигналів від росії щодо можливого "енергетичного перемир’я". Водночас Україна планує передати цю ініціативу американській стороні, передає УНН.

Глава держави наголосив, що позиція України залишається незмінною.

Якщо вони будуть бити по нам – ми будемо відповідати. Якщо вони готові зупинитися – ми будемо діяти дзеркально - сказав Президент.

Таким чином, Україна розглядає можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі лише за умови взаємних кроків з боку росії. В іншому випадку відповідь на атаки залишатиметься симетричною.

