Сигналов от рф относительно "энергетического перемирия" нет – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет никаких сигналов от России относительно возможного «энергетического перемирия». В то же время Украина планирует передать эту инициативу американской стороне, передает УНН.

Подробности

Глава государства подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной.

Если они будут бить по нам – мы будем отвечать. Если они готовы остановиться – мы будем действовать зеркально - сказал Президент.

Таким образом, Украина рассматривает возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре только при условии взаимных шагов со стороны России. В противном случае ответ на атаки будет оставаться симметричным.

