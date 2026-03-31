Сигналов от рф относительно "энергетического перемирия" нет – Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил об отсутствии сигналов от рф относительно энергетического перемирия. Украина планирует передать инициативу США и будет действовать только зеркально.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет никаких сигналов от России относительно возможного «энергетического перемирия». В то же время Украина планирует передать эту инициативу американской стороне, передает УНН.
Глава государства подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной.
Если они будут бить по нам – мы будем отвечать. Если они готовы остановиться – мы будем действовать зеркально
Таким образом, Украина рассматривает возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре только при условии взаимных шагов со стороны России. В противном случае ответ на атаки будет оставаться симметричным.
