Украина должна находить слабые места рф и определять приоритеты - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 19010 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 70638 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 40752 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 42688 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 44405 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 38181 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 30783 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 12699 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 27109 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 40402 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.2м/с
76%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Золото

Украина должна находить слабые места рф и определять приоритеты - Зеленский

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Дальнобойные удары и санкции привели к дефициту бюджета рф в 100 миллиардов долларов в 2026 году. Однако ежедневный рост энергодоходов помогает врагу.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина, которая меньше россии, должна находить ее слабые места и определять соответствующие приоритеты. Об этом во время интервью Axios заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Как работает российская экономика? Она зависит от энергетики. Санкции повлияли на нее. Наши дальнобойные удары повлияли на нее. Увеличение экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока и Соединенных Штатов также повлияло на нее

- заявил глава государства.

По словам Зеленского, все эти факторы привели к дефициту российского бюджета на уровне примерно 100 млрд долларов в 2026 году.

Сейчас же их энергетические доходы растут каждый день, и это нам не помогает

- резюмировал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что лидеры на Ближнем Востоке не хотят длительной войны - вместо этого, россия этого хочет, ведь получает от этого выгоду.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина