Украина, которая меньше россии, должна находить ее слабые места и определять соответствующие приоритеты. Об этом во время интервью Axios заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Как работает российская экономика? Она зависит от энергетики. Санкции повлияли на нее. Наши дальнобойные удары повлияли на нее. Увеличение экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока и Соединенных Штатов также повлияло на нее - заявил глава государства.

По словам Зеленского, все эти факторы привели к дефициту российского бюджета на уровне примерно 100 млрд долларов в 2026 году.

Сейчас же их энергетические доходы растут каждый день, и это нам не помогает - резюмировал Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что лидеры на Ближнем Востоке не хотят длительной войны - вместо этого, россия этого хочет, ведь получает от этого выгоду.