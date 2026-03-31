Зеленський розкрив вигоду росії від тривалої війни на Близькому Сході
Київ • УНН
Президент заявив, що рф зацікавлена у конфлікті через послаблення санкцій та відволікання США. Лідери регіону прагнуть миру задля розвитку економіки.
Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість в тому, що лідери на Близькому Сході не хочуть тривалої війни - натомість, росія цього хоче, адже отримує з цього вигоду. Про це він повідомив в інтерв’ю Axios, передає УНН.
За словами Зеленського, лідери близькосхідних країн прагнуть миру.
Їхній фокус - на економіці, фінансах, бізнесі, технологіях і, звісно, туризмі. Усе це потребує миру. Але це, своєю чергою, залежить від кількох речей. По-перше, від того, що робитимуть Сполучені Штати й чого вони прагнуть. По-друге, від того, чого хоче Іран. По-третє, від дій Ізраїлю. І, по-четверте, від того, чи хоче росія тривалої війни
Також Зеленський зазначив, що США зосереджені на Близькому Сході, що означає зменшення військової підтримки України.
Крім того, санкції було послаблено - частково, але все ж послаблено, - і росія починає зростати економічно. Я бачу для росії лише вигоди, адже вона не думає про людські життя, особливо коли йдеться не про російські життя
Президент України Володимир Зеленський попередив лідерів країн Близького Сходу про загрозу наземної операції через застосування іранцями FPV-дронів, які є досвідом росії, яким вона поділилася з Іраном.