Зеленський розкрив вигоду росії від тривалої війни на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість в тому, що лідери на Близькому Сході не хочуть тривалої війни - натомість, росія цього хоче, адже отримує з цього вигоду. Про це він повідомив в інтерв’ю Axios, передає УНН.

За словами Зеленського, лідери близькосхідних країн прагнуть миру.

Їхній фокус - на економіці, фінансах, бізнесі, технологіях і, звісно, туризмі. Усе це потребує миру. Але це, своєю чергою, залежить від кількох речей. По-перше, від того, що робитимуть Сполучені Штати й чого вони прагнуть. По-друге, від того, чого хоче Іран. По-третє, від дій Ізраїлю. І, по-четверте, від того, чи хоче росія тривалої війни - заявив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що США зосереджені на Близькому Сході, що означає зменшення військової підтримки України.

Крім того, санкції було послаблено - частково, але все ж послаблено, - і росія починає зростати економічно. Я бачу для росії лише вигоди, адже вона не думає про людські життя, особливо коли йдеться не про російські життя - резюмував Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський попередив лідерів країн Близького Сходу про загрозу наземної операції через застосування іранцями FPV-дронів, які є досвідом росії, яким вона поділилася з Іраном.