Зеленський попередив Близький Схід про загрозу через застосування іранцями FPV-дронів

Президент України Володимир Зеленський попередив лідерів країн Близького Сходу про загрозу наземної операції через застосування іранцями FPV-дронів, які є досвідом росії, яким вона поділилася з Іраном, пише УНН.

Деталі

"Я навів один приклад лідерам країн Близького Сходу. Це відкрита інформація – відео, на якому іранці атакують гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів", - вказав Зеленський в інтерв'ю Axios, витягами з якого поділився у соцмережах.

І додав: "Чому саме FPV-дрони? росія та Україна використовують ці дрони на полі бою – лише на полі бою. Зазвичай вони мають радіус дії 10-20 кілометрів і створюють "кіл-зони"".

"Я сказав: "Подивіться на це дуже уважно. Думаю, якщо вони починають використовувати FPV-дрони, це може означати підготовку до наземної операції в тій чи іншій формі". Такі речі, як FPV, – це досвід росії, яким вона поділилася з Іраном", - наголосив Зеленський

ЦПД: Хезболла атакувала ізраїльський танк FPV-дроном за ймовірної підтримки рф