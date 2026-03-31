Зеленський попередив Близький Схід про загрозу через застосування іранцями FPV-дронів

З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Популярнi новини
Ізраїль ухвалив закон про смертну кару для палестинців, засуджених за смертельні напади30 березня, 22:17 • 8832 перегляди
На Тейлор Свіфт подали до суду через назву альбому "The Life of a Showgirl"30 березня, 23:17 • 10957 перегляди
США заявили про незмінність політики щодо Куби після дозволу російському танкеру доставити паливо30 березня, 23:39 • 11929 перегляди
NASA запускає зворотний відлік до першого за 53 роки польоту людей до Місяця30 березня, 23:59 • 18536 перегляди
Каллас та міністри закордонних справ ЄС прибули до Києва - перші заявиPhotoVideo05:28 • 23740 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 64994 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 38460 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 50979 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили30 березня, 11:01 • 58454 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 69488 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo06:33 • 4904 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 20323 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 19612 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 20830 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 36495 перегляди
Зеленський попередив Близький Схід про загрозу через застосування іранцями FPV-дронів

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Президент заявив про передачу російського досвіду використання FPV-дронів Ірану. Застосування таких безпілотників може свідчити про підготовку до наземної операції.

Президент України Володимир Зеленський попередив лідерів країн Близького Сходу про загрозу наземної операції через застосування іранцями FPV-дронів, які є досвідом росії, яким вона поділилася з Іраном, пише УНН.

Деталі

"Я навів один приклад лідерам країн Близького Сходу. Це відкрита інформація – відео, на якому іранці атакують гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів", - вказав Зеленський в інтерв'ю Axios, витягами з якого поділився у соцмережах.

І додав: "Чому саме FPV-дрони? росія та Україна використовують ці дрони на полі бою – лише на полі бою. Зазвичай вони мають радіус дії 10-20 кілометрів і створюють "кіл-зони"".

"Я сказав: "Подивіться на це дуже уважно. Думаю, якщо вони починають використовувати FPV-дрони, це може означати підготовку до наземної операції в тій чи іншій формі". Такі речі, як FPV, – це досвід росії, яким вона поділилася з Іраном", - наголосив Зеленський

ЦПД: Хезболла атакувала ізраїльський танк FPV-дроном за ймовірної підтримки рф27.03.26, 05:45 • 15151 перегляд

Юлія Шрамко

