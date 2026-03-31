Зеленский предупредил Ближний Восток об угрозе из-за применения иранцами FPV-дронов

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

Президент заявил о передаче российского опыта использования FPV-дронов Ирану. Применение таких беспилотников может свидетельствовать о подготовке к наземной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил лидеров стран Ближнего Востока об угрозе наземной операции из-за применения иранцами FPV-дронов, что является опытом россии, которым она поделилась с Ираном, пишет УНН.

Детали

"Я привел один пример лидерам стран Ближнего Востока. Это открытая информация – видео, на котором иранцы атакуют вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов", - указал Зеленский в интервью Axios, выдержками из которого поделился в соцсетях.

И добавил: "Почему именно FPV-дроны? россия и Украина используют эти дроны на поле боя – только на поле боя. Обычно они имеют радиус действия 10-20 километров и создают "зоны поражения"".

"Я сказал: "Посмотрите на это очень внимательно. Думаю, если они начинают использовать FPV-дроны, это может означать подготовку к наземной операции в той или иной форме". Такие вещи, как FPV, – это опыт россии, которым она поделилась с Ираном", - подчеркнул Зеленский.

ЦПД: Хезболла атаковала израильский танк FPV-дроном при вероятной поддержке РФ27.03.26, 05:45 • 15151 просмотр

Юлия Шрамко

