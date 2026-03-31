Зеленский раскрыл выгоду россии от затяжной войны на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что лидеры на Ближнем Востоке не хотят длительной войны - вместо этого, россия этого хочет, ведь получает из этого выгоду. Об этом он сообщил в интервью Axios, передает УНН.

По словам Зеленского, лидеры ближневосточных стран стремятся к миру.

Их фокус - на экономике, финансах, бизнесе, технологиях и, конечно, туризме. Все это требует мира. Но это, в свою очередь, зависит от нескольких вещей. Во-первых, от того, что будут делать Соединенные Штаты и чего они хотят. Во-вторых, от того, чего хочет Иран. В-третьих, от действий Израиля. И, в-четвертых, от того, хочет ли россия длительной войны - заявил глава государства.

Также Зеленский отметил, что США сосредоточены на Ближнем Востоке, что означает уменьшение военной поддержки Украины.

Кроме того, санкции были ослаблены - частично, но все же ослаблены, - и россия начинает расти экономически. Я вижу для россии только выгоды, ведь она не думает о человеческих жизнях, особенно когда речь идет не о российских жизнях - резюмировал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил лидеров стран Ближнего Востока об угрозе наземной операции из-за применения иранцами FPV-дронов, что является опытом россии, которым она поделилась с Ираном.