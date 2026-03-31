Україна має знаходити слабкі місця рф і визначати пріоритети - Зеленський

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна, яка є меншою за росію, має знаходити її слабкі місця і визначати відповідні пріоритети. Про це під час інтерв’ю Axios заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Як працює російська економіка? Вона залежить від енергетики. Санкції вплинули на неї. Наші далекобійні удари вплинули на неї. Збільшення експорту енергоресурсів із Близького Сходу та Сполучених Штатів також вплинуло на неї - заявив глава держави.

За словами Зеленського, всі ці чинники призвели до дефіциту російського бюджету на рівні приблизно 100 млрд доларів у 2026 році.

Наразі ж їхні енергетичні доходи зростають щодня, і це нам не допомагає - резюмував Президент.

Нагадаємо

