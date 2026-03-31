Україна має знаходити слабкі місця рф і визначати пріоритети - Зеленський
Київ • УНН
Далекобійні удари та санкції спричинили дефіцит бюджету рф у 100 мільярдів доларів у 2026 році. Проте щоденне зростання енергодоходів допомагає ворогу.
Україна, яка є меншою за росію, має знаходити її слабкі місця і визначати відповідні пріоритети. Про це під час інтерв’ю Axios заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Як працює російська економіка? Вона залежить від енергетики. Санкції вплинули на неї. Наші далекобійні удари вплинули на неї. Збільшення експорту енергоресурсів із Близького Сходу та Сполучених Штатів також вплинуло на неї
За словами Зеленського, всі ці чинники призвели до дефіциту російського бюджету на рівні приблизно 100 млрд доларів у 2026 році.
Наразі ж їхні енергетичні доходи зростають щодня, і це нам не допомагає
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість в тому, що лідери на Близькому Сході не хочуть тривалої війни - натомість, росія цього хоче, адже отримує з цього вигоду.