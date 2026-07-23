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В Хмельницкой области ТЦК приковали человека к автомобилю - реакция Лубинца не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец лично контролирует дело, где работники ТЦК приковали 61-летнего мужчину наручниками к автомобилю и применили газовый баллончик. Он направил запросы в ГБР, Минобороны и Генштаб для проверки.

В Хмельницкой области ТЦК приковали человека к автомобилю - реакция Лубинца не заставила себя ждать

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль очередной инцидент с ТЦК, который произошел на этот раз в поселке Лехновка Хмельницкой области. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Омбудсмен опубликовал видео, на котором 61-летнего мужчину приковали наручниками к автомобилю, а также применили к нему физическую силу и газовый баллончик. Как отметил Лубинец, это сделали работники ТЦК.

Об инциденте рассказал сын мужчины, который проходит службу в ВСУ.

В то же время представительница омбудсмена в Хмельницкой области Оксана Кизаева провела беседу с потерпевшим.

Он рассказал, что сам обратился к врачу, поскольку имеет телесные повреждения. Они с ним на связи. Я взял дело под личный контроль. Оксана Кизаева уже направила соответствующие обращения в ТУ ГБР, расположенное в г. Хмельницком, и Хмельницкий зональный отдел ВСП для проведения проверки по изложенным фактам

- отметил Лубинец.

Кроме регионального запроса, представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса направил официальные запросы в Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ и ГУ ВСП в ВСУ.

Отдельно перед Главным управлением Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины поставлено требование провести служебную проверку относительно возможного превышения служебных полномочий должностными лицами ТЦК и СП. В случае выявления признаков административного правонарушения - составить протокол, а в случае выявления признаков уголовного правонарушения - провести необходимые процессуальные действия в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом

- говорится в сообщении.

Также Лубинец отметил: каждый новый инцидент лишь усиливает общественный запрос на прозрачность, законность и эффективный контроль. Доверие к мобилизационным мероприятиям нужно восстанавливать немедленно, а для этого недостаточно реагировать лишь на отдельные инциденты.

Необходимо окончательно отказаться от практик, которые сформировались при предыдущем руководстве Министерства обороны. Каждый такой случай должен получить надлежащую правовую оценку, а виновные - понести ответственность. Только так можно гарантировать, что эти подходы не будут унаследованы новым руководством и больше никогда не станут нормой. Защита государства является безусловным приоритетом. Однако она не может осуществляться ценой нарушения Конституции, законов Украины или прав человека. Именно соблюдение законности и уважение к человеческому достоинству отличают правовое государство даже в самые сложные времена

 - резюмировал Лубинец.

Харьковский адвокат после визита в ТЦК получила инвалидность и обратилась в ЕСПЧ18.07.26, 09:21 • 72253 просмотра

Евгений Устименко

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