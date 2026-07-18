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Харьковский адвокат после визита в ТЦК получила инвалидность и обратилась в ЕСПЧ

Киев • УНН

 • 3792 просмотра

Адвокат прибыла в ТЦК в Харькове для оказания правовой помощи, но получила тяжелые травмы и III группу инвалидности. Виновный не установлен, а расследование продолжается после вмешательства суда.

Харьковский адвокат после визита в ТЦК получила инвалидность и обратилась в ЕСПЧ
Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Харьковский адвокат после посещения ТЦК получила инвалидность. Сейчас она борется за правосудие и обратилась в ЕСПЧ, сообщает УНН со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Подробности

Инцидент произошел 15 марта 2025 года. Адвокат прибыла в Киевский районный ТЦК и СП в Харькове, чтобы оказать бесплатную правовую помощь задержанному человеку.

Однако к клиенту ее не пустили, а сама она получила тяжелые травмы и оказалась в больнице. Далее ее ждали операция, длительное лечение, реабилитация. А впоследствии она получила III группу инвалидности.

Это просто немыслимо: как адвокат, который пришел выполнять свой профессиональный долг, оказался на больничной койке? Если за право быть адвокатом человек платит собственным здоровьем, то это уже вопрос не отдельного инцидента. Это тревожный сигнал для всей системы правосудия

- возмутился Лубинец.

Впоследствии пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном преступлении. Но лицо, причинившее ей телесные повреждения, до сих пор не установлено.

Сотрудников ТЦК не допросили. Видеозаписи с камер наблюдения не предоставили. Часть необходимых следственных действий пришлось проводить только после вмешательства суда. Из-за возможного ненадлежащего расследования ГБР уже открыло отдельное уголовное производство по факту возможной служебной халатности сотрудников полиции

- говорится в сообщении Лубинца.

В результате адвокат была вынуждена обратиться в Европейский суд по правам человека. Как отметил омбудсмен, это должно стать серьезным сигналом не только для международных институций, но и для украинских государственных органов.

Лубинец также отметил, что этот случай не является единичным.

По информации Комитета защиты прав адвокатов при Совете адвокатов Харьковской области, в течение 2025–2026 годов зафиксировано 17 случаев применения физической силы к адвокатам. В ряде случаев сообщалось также о психологическом давлении и угрозах мобилизацией

- добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость прекратить случаи принудительного задержания людей, которые называют «бусификацией».

Евгений Устименко

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