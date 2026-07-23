Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку в ВСУ
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о будущей кадровой перезагрузке в армии. Он ждет предложений от нового главнокомандующего Михаила Драпатого.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ произойдет кадровая перезагрузка. По его словам, он ожидает соответствующих предложений от нового Главнокомандующего Михаила Драпатого, передает УНН.
Детали
Президент подчеркнул, что кадровые изменения в армии произойдут после предложений нового главнокомандующего.
"Безусловно, важна единство, поэтому и важна единство Министерства обороны и военного руководства нашего государства, воинов наших. Перезагрузка кадрового состава в армии будет, я жду предложений от нового главкома. Есть новый главком Драпатый, желаем успеха и только победы", – заявил Зеленский во время пресс-конференции с премьером Ирландии Михолом Мартином.
Кроме того, Зеленский отметил, что опыт Сырского и Гнатова должен быть использован для поддержки нового командования.
"У Сырского опыт очень сильный и были очень профессиональные операции. Мы все понимаем, поэтому, безусловно, будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов, скажем так, не отдыхали, а передавали опыт новому командованию, чтобы были где-то рядом, чтобы помогали, чтобы советовались они с Михаилом Васильевичем", – заявил Президент.
Напомним
Михаил Драпатый сообщил о начале исполнения обязанностей Главнокомандующего ВСУ. Начальником Генштаба назначен генерал-майор Игорь Скибюк.