ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф

В Европейском Союзе согласовали 21-й пакет санкций против россии, направленный в том числе на доходы и теневой флот рф, подтвердили в председательстве Ирландии в Совете ЕС в X в четверг, 22 июля, пишет УНН.

Сегодня утром в Брюсселе было достигнуто соглашение по 21-му пакету санкций, направленных на потоки доходов россии, препятствование ее теневому флоту и нарушение ее цепочек поставок - указали в председательстве Ирландии.

В ирландском председательстве назвали это "важным шагом вперед в первые недели председательства Ирландии и еще одной яркой иллюстрацией того, как Европа поддерживает Украину против незаконной и жестокой агрессивной войны россии".

Напомним

Ранее СМИ сообщили о согласовании в ЕС 21-го пакета санкций против рф.

Перед этим сообщалось, что посланцы 27 стран ЕС должны были одобрить 21-й пакет санкций против рф в четверг после того, как Греция сняла блокировку после уступок по транспортировке российского СПГ.

Афины более недели откладывали одобрение 21-го пакета санкций ЕС против россии, оставляя под вопросом другие меры, такие как санкции против большего количества банков, криптовалютных сетей и военно-промышленных компаний, указывает издание.