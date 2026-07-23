ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
Киев • УНН
В Брюсселе одобрили 21-й пакет санкций ЕС, который блокирует потоки доходов рф и ее теневой флот. Греция сняла блокировку после уступок по транспортировке российского СПГ.
В Европейском Союзе согласовали 21-й пакет санкций против россии, направленный в том числе на доходы и теневой флот рф, подтвердили в председательстве Ирландии в Совете ЕС в X в четверг, 22 июля, пишет УНН.
Сегодня утром в Брюсселе было достигнуто соглашение по 21-му пакету санкций, направленных на потоки доходов россии, препятствование ее теневому флоту и нарушение ее цепочек поставок
В ирландском председательстве назвали это "важным шагом вперед в первые недели председательства Ирландии и еще одной яркой иллюстрацией того, как Европа поддерживает Украину против незаконной и жестокой агрессивной войны россии".
Напомним
Ранее СМИ сообщили о согласовании в ЕС 21-го пакета санкций против рф.
Перед этим сообщалось, что посланцы 27 стран ЕС должны были одобрить 21-й пакет санкций против рф в четверг после того, как Греция сняла блокировку после уступок по транспортировке российского СПГ.
Афины более недели откладывали одобрение 21-го пакета санкций ЕС против россии, оставляя под вопросом другие меры, такие как санкции против большего количества банков, криптовалютных сетей и военно-промышленных компаний, указывает издание.