Профильный комитет в третий раз рекомендует Раде отменить льготу на посылки стоимостью до 150 евро

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в третий раз рекомендовал парламенту принять два связанных законопроекта о налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы. Документы предусматривают отмену налоговой льготы на посылки стоимостью до 150 евро. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание комитета.

Детали

Комитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроекты №15460 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно особенностей осуществления таможенных формальностей в отношении товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях», а также №16051-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по дистанционной продаже товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях».

Дополнение

Во вторник, 1 сентября, Верховная Рада в очередной раз провалила голосование за законопроекты, отменяющие налоговую льготу на посылки стоимостью до 150 евро. Речь идет о двух законопроектах — №15460 и №15112-д.

Законопроект №15460 вносил изменения в Таможенный кодекс Украины (регулирует таможенные процедуры, правила оформления на границе и порог в 150 евро для ввозной пошлины).

Согласно законопроекту, предусматривалось введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро.

Сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро не облагаются импортным НДС и ввозной пошлиной. Согласно предложенным правилам сам лимит сохранится, но его действие изменится: товары стоимостью до 150 евро будут освобождаться только от пошлины. Таким образом, НДС по базовой ставке 20% будет начисляться уже с первого евро стоимости товара.

Для отправлений дороже 150 евро изменится база для расчета пошлины. Ее будут начислять по ставке 10% от всей фактурной стоимости посылки, а не только от суммы, превышающей 150 евро.

В то же время частные бесплатные подарки стоимостью до 45 евро, как предполагалось, и в дальнейшем не будут облагаться налогом. Новые правила не будут распространяться на дистанционную продажу алкоголя и табака.

Должны были быть введены требования к учету маркетплейсов, их представителей в Украине (для маркетплейсов-нерезидентов), а также специальная гарантия для применения схемы дистанционной продажи.

Для адаптации почтовых операторов, экспресс-перевозчиков и маркетплейсов предусмотрен переходный период. В течение первого года за непреднамеренные ошибки, связанные с неполной или несвоевременной уплатой НДС за посылки стоимостью до 150 евро, административная ответственность применяться не будет — при условии полной уплаты самого налога.

Законопроект №15112-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость» должен был внести изменения в Налоговый кодекс Украины (именно он устанавливает правила начисления и уплаты НДС при электронной торговле и отправке посылок).

Доработанный законопроект №15460 почти не претерпел изменений. 7 сентября правительство одобрило законопроект №16051, который был одобрен правительством вместо №15112-д. Документ, помимо норм, определенных законопроектом №15112-д, предусматривает приведение норм относительно публичных деятелей (ПЭП) в соответствие с редакцией, согласованной с ЕС.

Так, согласно законопроекту, если политически значимое лицо перестало выполнять выдающиеся публичные функции, банки обязаны продолжать учитывать его сохраняющиеся риски в течение не менее двенадцати месяцев со дня, следующего за днем прекращения таким лицом выполнения выдающихся публичных функций.

При этом субъект первичного финансового мониторинга должен учитывать риски, которые остаются присущими политически значимому лицу, в частности:

уровень влияния, которое лицо еще может иметь;

объем полномочий, которыми оно было наделено;

связь между прошлыми и действующими полномочиями и тому подобное.

По истечении не менее двенадцати месяцев со дня прекращения выполнения лицом выдающихся публичных функций субъект первичного финансового мониторинга должен продолжать принимать меры до момента установления того, что деловые отношения с таким лицом не несут рисков, свойственных политически значимым лицам.

Также изменены предложенные сроки вступления в силу: нормы Налогового кодекса и Таможенного кодекса должны начать действовать не ранее июля 2027 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать с 1 января 2027 года.

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Отметим, 9 июня Верховная Рада в целом приняла законопроект (№15111-д) о налогообложении цифровых платформ. 11 июня его подписал председатель ВР Руслан Стефанчук, а 12 июня он был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, и с тех пор документ «завис» у главы государства.

Дело в том, что во втором чтении в документ была внесена норма, предусматривающая изменения в системе финансового мониторинга политически значимых лиц. В проект ее включил профильный комитет, а впоследствии поддержал сессионный зал.

К ПЭП относятся действующие и бывшие топ-чиновники: от народных депутатов, министров и президента до руководителей правоохранительных органов, членов правления НБУ и послов.

Законопроект №16051 предусматривает исключить руководителей структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Украины и работников, ответственных за проведение финансового мониторинга банка, в уставном капитале которого более 50 процентов акций принадлежит государству, из перечня публичных деятелей.

В соответствии с законодательством в отношении ПЭП, их близких родственников и бизнес-партнеров банки и другие финансовые компании обязаны осуществлять усиленный финансовый мониторинг.

Статус ПЭП — пожизненный. В то же время усиленный финмониторинг действует в течение пребывания лица на топ-должности и 12 месяцев после его увольнения. Однако банки и другие финучреждения могут продолжать усиленно проверять ПЭП, если будут считать, что он остается рискованным.

Поправки, внесенные в законопроект, вводят наказание для банков, которые решат продолжать усиленную проверку операций ПЭП после 12 месяцев с момента увольнения с топ-должности.

По информации некоторых нардепов, именно из-за этой поправки Зеленский до сих пор и не подписал указанный законопроект. Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал принятый еще в июне закон о налогообложении дохода с цифровых платформ из-за того, что во время его рассмотрения депутаты внесли поправку об изменении финансового мониторинга политически значимых лиц.

В то же время вчера к правительственному законопроекту №16051 был подан альтернативный законопроект №16051-1, который отменяет нормы относительно ПЭП.

Как уже отмечалось, именно этот законопроект рекомендовал комитет. Отметим, что альтернативный документ также предусматривает установить, что налоги с посылок будут зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляться на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

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