Журналистам разрешили посещать заседания комитетов Верховной Рады

$44.7651.67
ukenru
Эксклюзив
07:52 • 3080 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
06:56 • 10681 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 35722 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 39342 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 37614 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 48625 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
8 августа, 12:05 • 43450 просмотра
Грозовые дожди и до +33°: синоптики дали прогноз на 9 августа
8 августа, 11:53 • 28939 просмотра
Вучич заявил о планах Сербии увеличить помощь Украине в энергетике и медицине
8 августа, 11:47 • 23414 просмотра
В Киеве попрощались с руководителем поисковой группы "Плацдарм" Алексеем Юковым, погибшим на фронтеPhotoVideo
8 августа, 11:38 • 19618 просмотра
США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4.3м/с
45%
751мм
Популярные новости
В Черниговской области из-за аварии без света остались почти 100 тысяч абонентовPhoto9 августа, 00:53 • 6960 просмотра
Враг атаковал Одессу ночью 9 августа, повреждены дома и инфраструктура9 августа, 01:28 • 12742 просмотра
Германия отказывается закупать газ, страну ждёт сложная зима — Politico9 августа, 02:01 • 10325 просмотра
Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергосистеме Киева до 24 августа — ISW02:32 • 10881 просмотра
Враг атаковал Харьков: удар по многоквартирному дому в Салтовском районе, есть раненые04:16 • 5172 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 41088 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 39475 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 79691 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 62950 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 68868 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Сергей Лысак
Хакан Фидан
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Турция
Иран
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 82680 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 104396 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 135296 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 207943 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 217986 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Ракетная система С-400
The Washington Post
Ракетный комплекс "Тор

Журналистам разрешили посещать заседания комитетов Верховной Рады

Киев • УНН

 • 2992 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, которое позволяет журналистам лично посещать открытые заседания комитетов и комиссий. Для доступа необходима аккредитация и одноразовый пропуск, количество медийщиков ограничено.

Журналистам разрешили посещать заседания комитетов Верховной Рады

Представителям СМИ разрешили лично посещать открытые заседания комитетов Верховной Рады, временных специальных и временных следственных комиссий. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Руслан Стефанчук, передает УНН.

Детали

Речь идет о распоряжении №1013 от 30 июля 2026 года, которое вносит изменения в правила работы представителей СМИ в Верховной Раде в период действия военного положения.

Согласно документу, журналисты смогут посещать открытые заседания парламентских комитетов, другие публичные мероприятия комитетов, а также заседания временных специальных и следственных комиссий.

В то же время свободный доступ в здания парламента документ не предусматривает. Для посещения заседания представителю СМИ необходимо иметь действующую аккредитацию при Верховной Раде и получить разовый пропуск.

Как оформить пропуск в парламент

Основанием для оформления пропуска должно быть письменное заявление председателя соответствующего комитета или комиссии либо руководителя их секретариата.

С нардепа от "Слуг народа" Литвиненко взыщут 7 млн гривен в пользу государства за элитные авто15.05.26, 14:19 • 3007 просмотров

Такое заявление необходимо подать не позднее чем за пять рабочих дней до запланированного мероприятия. В нем должны быть указаны цель посещения, дата и время мероприятия, адрес и номер помещения, данные представителей СМИ, название редакции, перечень техники, а также информация о лице, которое будет встречать и сопровождать журналистов.

К заявлению также прилагаются копии паспорта, редакционного удостоверения или пресс-карты и согласие на обработку персональных данных.

На каких условиях журналистам разрешили посещать заседания

Количество представителей СМИ, которых одновременно будут допускать в здание, будет определяться с учетом количества поданных заявок, очередности их поступления и требований безопасности.

Для проведения интервью с народным депутатом или отдельной фото- или видеосъемки пропуск будет оформляться на основании письменного заявления парламентария.

Кто может получить аккредитацию

Аккредитацию при Верховной Раде могут получить общенациональные и иностранные СМИ, зарегистрированные в соответствии с украинским законодательством, которые систематически освещают деятельность парламента и не находятся под санкциями.

Украинцам могут разрешить не отвечать на рабочие звонки и сообщения вне рабочего времени - нардеп04.08.26, 20:53 • 116565 просмотров

Во время военного положения аккредитация предоставляется отдельно на каждую очередную сессию Верховной Рады.

Как журналисты смогут работать в помещении парламента

Порядок работы представителей СМИ во время пленарных заседаний существенно не меняется. Журналисты продолжат работать преимущественно в парламентском пресс-центре на улице Грушевского, 5.

Одновременно в здание парламента могут допускать до 30 представителей СМИ с учетом вместимости укрытия. От одной редакции могут присутствовать не более двух человек.

Контекст

После начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году доступ журналистов к зданиям Верховной Рады был существенно ограничен. В мае 2024 года представителей СМИ частично вернули в парламентский пресс-центр, однако возможность лично посещать заседания комитетов оставалась ограниченной.

В январе 2026 года вступил в силу закон об открытости парламентских комитетов. Он обязал комитеты транслировать открытые заседания, публиковать видеозаписи, протоколы и стенограммы, а также предоставлять журналистам ссылки для дистанционного подключения.

Новое распоряжение вводит механизм именно очного посещения заседаний комитетов и парламентских комиссий.

Антикоррупционные активисты и депутаты замалчивают скандал по поводу фиктивного усыновления ребенка директором НАБУ Кривоносом – сюжет14.04.26, 16:51 • 3241 просмотр

Александра Василенко

Общество
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина