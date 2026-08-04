Журналистам разрешили посещать заседания комитетов Верховной Рады
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, которое позволяет журналистам лично посещать открытые заседания комитетов и комиссий. Для доступа необходима аккредитация и одноразовый пропуск, количество медийщиков ограничено.
Представителям СМИ разрешили лично посещать открытые заседания комитетов Верховной Рады, временных специальных и временных следственных комиссий. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Руслан Стефанчук, передает УНН.
Детали
Речь идет о распоряжении №1013 от 30 июля 2026 года, которое вносит изменения в правила работы представителей СМИ в Верховной Раде в период действия военного положения.
Согласно документу, журналисты смогут посещать открытые заседания парламентских комитетов, другие публичные мероприятия комитетов, а также заседания временных специальных и следственных комиссий.
В то же время свободный доступ в здания парламента документ не предусматривает. Для посещения заседания представителю СМИ необходимо иметь действующую аккредитацию при Верховной Раде и получить разовый пропуск.
Как оформить пропуск в парламент
Основанием для оформления пропуска должно быть письменное заявление председателя соответствующего комитета или комиссии либо руководителя их секретариата.
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Такое заявление необходимо подать не позднее чем за пять рабочих дней до запланированного мероприятия. В нем должны быть указаны цель посещения, дата и время мероприятия, адрес и номер помещения, данные представителей СМИ, название редакции, перечень техники, а также информация о лице, которое будет встречать и сопровождать журналистов.
К заявлению также прилагаются копии паспорта, редакционного удостоверения или пресс-карты и согласие на обработку персональных данных.
На каких условиях журналистам разрешили посещать заседания
Количество представителей СМИ, которых одновременно будут допускать в здание, будет определяться с учетом количества поданных заявок, очередности их поступления и требований безопасности.
Для проведения интервью с народным депутатом или отдельной фото- или видеосъемки пропуск будет оформляться на основании письменного заявления парламентария.
Кто может получить аккредитацию
Аккредитацию при Верховной Раде могут получить общенациональные и иностранные СМИ, зарегистрированные в соответствии с украинским законодательством, которые систематически освещают деятельность парламента и не находятся под санкциями.
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Во время военного положения аккредитация предоставляется отдельно на каждую очередную сессию Верховной Рады.
Как журналисты смогут работать в помещении парламента
Порядок работы представителей СМИ во время пленарных заседаний существенно не меняется. Журналисты продолжат работать преимущественно в парламентском пресс-центре на улице Грушевского, 5.
Одновременно в здание парламента могут допускать до 30 представителей СМИ с учетом вместимости укрытия. От одной редакции могут присутствовать не более двух человек.
Контекст
После начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году доступ журналистов к зданиям Верховной Рады был существенно ограничен. В мае 2024 года представителей СМИ частично вернули в парламентский пресс-центр, однако возможность лично посещать заседания комитетов оставалась ограниченной.
В январе 2026 года вступил в силу закон об открытости парламентских комитетов. Он обязал комитеты транслировать открытые заседания, публиковать видеозаписи, протоколы и стенограммы, а также предоставлять журналистам ссылки для дистанционного подключения.
Новое распоряжение вводит механизм именно очного посещения заседаний комитетов и парламентских комиссий.
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