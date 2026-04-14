Антикоррупционные активисты и депутаты замалчивают скандал по поводу фиктивного усыновления ребенка директором НАБУ Кривоносом – сюжет

Антикоррупционные активисты и народные депутаты массово избегают темы фиктивного усыновления ребенка нынешним директором НАБУ Семеном Кривоносом. Попытки скрыть преступление ставят под удар репутацию всей антикоррупционной системы. Об этом говорится в журналистском расследовании, передает УНН.

Кажется странным, что антикоррупционеры, которые всегда первыми выходят с заявлениями о коррупции, сейчас массово избегают чувствительной для них темы. Хочется верить, что такое длительное молчание антикоррупционных активистов и депутатов относительно коллеги Кривоноса не имеет ничего общего с желанием скрыть преступление. Потому что если окажется, что так, у нас есть большой вопрос к антикоррупционной системе в Украине и двойным стандартам самих активистов – отмечают авторы расследования.

В сюжете журналисты пытались по телефону получить комментарий от известных активистов и народных депутатов, декларирующих борьбу с коррупцией как свой приоритет. Однако большинство из них ответили отказом, пытались избежать ответа или сместить акценты, отмечается в видео.

Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина оставила запрос журналистов без ответа, предложив набрать ее на следующий день. Любые попытки дозвониться до нее после того были бесполезными.

Первый заместитель Радиной Ярослав Юрчишин сначала предположил, что ему присылают вопрос о "чем-то непонятном", а когда получил фотокопию решения суда по Кривоносу – исчез, сообщают журналисты.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что если у комиссии по отбору директора НАБУ не было вопросов Кривоносу, то и у него их нет. В целом, НАБУ пока "прекрасно выполняет свою работу", сообщил он.

Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец ответила в WhatsApp, что действия директора НАБУ Кривоноса она не одобряет, но и не считает, что это является основанием для его увольнения. Также, по ее мнению, фейковое усыновление совсем не бросает тень на НАБУ, отмечается в сюжете.

Журналисты сообщили, что исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, услышав вопрос о Кривоносе, просто положила трубку. А ее коллега, юрист организации Елена Щербан попросила сбросить вопросы в мессенджер и далее в него не заходила, сообщили авторы сюжета.

Бывший директор НАБУ и экс-заместитель главы НАПК Артем Сытник, к которому журналисты также обратились за комментарием, попросил набрать его позднее – например, через несколько дней.

Вместо исполнительного директора Фонда DeJure Михаила Жернакова ответила помощница. Она попросила переслать вопросы на официальную почту фонда.

Как сообщалось ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос в 2009 году был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, поскольку содержал малолетнего сына Максима 2008 года рождения. Мать ребенка Светлана Хомченко, которую Кривонос нашел через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении отцовства.

В дальнейшем Кривонос ввел в заблуждение суд: в заявлении об отмене фиктивного отцовства он отметил, что был уверен, что это его сын. Однако мать Максима, Светлана Хомченко сказала, что никаких отношений между ней и Кривоносом не было.