С нардепа от "Слуг народа" Литвиненко взыщут 7 млн гривен в пользу государства за элитные авто

Киев • УНН

 • 734 просмотра

ВАКС признал необоснованными активы депутата Сергея Литвиненко на сумму более 7 миллионов гривен. Чиновник скрыл три автомобиля на подставных лиц.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал необоснованными активы народного депутата Украины Сергея Литвиненко на сумму более 7 млн гривен. Об этом УНН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Детали дела

14 мая 2026 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП и признала необоснованными активы, которые парламентарий оформил на ряд физических и юридических лиц.

В течение 2020-2021 годов Сергей Литвиненко фактически получил в собственность три автомобиля: Toyota Land Cruiser 200, BMW 730LD и BMW Х5. Он оформил машины на приближенных к себе людей — неофициальных водителей — и на одно юридическое лицо.

При этом сам нардеп свободно пользовался дорогими автомобилями и даже получил допуск для заезда на территорию Верховной Рады Украины.

Однако, когда сотрудники САП проанализировали налоговые декларации Сергея Литвиненко и его родных, они пришли к выводу: законные доходы народного избранника слишком малы для таких покупок. Поэтому теперь парламентарий должен вернуть в государственную казну 7 255 976 гривен.

Правда, у Литвиненко еще есть 30 дней для того, чтобы обжаловать решение ВАКС и подать апелляцию.

Что нужно знать о Сергее Литвиненко

Сергей Литвиненко баллотировался в ВРУ в 2019 году от политической партии "Слуга народа". Имеет три образования: окончил Черниговский педагогический институт по специальности "Учитель физического воспитания", Ужгородский национальный университет (правоведение), а также – Национальный университет пищевых технологий по специальности "Пищевые технологии".

До того как начал строить политическую карьеру, Литвиненко занимался коммерческой деятельностью и работал в сфере пищевой промышленности (в частности, и спиртовой).

В сентябре 2019 года в новоизбранном парламенте стал одним из первых "кнопкодавов", в связи с чем в качестве наказания обещал отдать свою месячную зарплату в благотворительные фонды.

В 2020 году Литвиненко заявлял о желании провести выборы на временно оккупированных войсками рф территориях Донецкой и Луганской областей, что вызвало критику как его коллег, так и рядовых украинцев.  

В ноябре 2021 года Верховная Рада рассмотрела законопроект 5289, целью которого было сделать необязательными упрощенные закупки для большинства заказчиков.  Предложенные изменения фактически позволили бы большинству заказчиков заключать договоры напрямую вместо проведения упрощенных закупок и выводили бы из-под Prozorro 40 млрд гривен в год. Такое право получили бы все органы государственной власти и местного самоуправления, органы социального страхования и некоторые юридические лица. Литвиненко голосовал за этот законопроект.

В конце 2022 года парламентарий голосовал за градостроительную реформу (№5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины.

Также Литвиненко 22 июля 2025 года проголосовал за законопроект №12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора. Этот законопроект фактически ликвидировал независимость антикоррупционных органов и превратил их в подконтрольные власти.

Кроме того, Сергей Литвиненко стал одним из злостных прогульщиков. Он пропустил 45% голосований в промежутке с начала 2022 года и до мая 2023 года.

Фигурантом какого коррупционного скандала стал Литвиненко

Ранее медиа, проанализировав электронные налоговые декларации политика, установили, что Сергей Литвиненко в этих документах занизил стоимость имущества, которым владеет, и "забыл" указать авто, принадлежавшее его сыну Антону. Таким образом он нарушил требования финансового контроля.

Журналисты также заинтересовались тем, за какие средства Екатерина Литвиненко — дочь политика — в 2016 году поступила в Университет Корвина (Венгрия), если на то время ее мать уже два года не декларировала никакого дохода, а чистый задекларированный доход отца составлял 11 тысяч гривен в месяц. На этот вопрос Сергей Литвиненко так и не ответил.

Александра Василенко

