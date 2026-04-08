Рада лишила мандата нардепа от "Слуги народа" Володину
Киев • УНН
Парламент поддержал заявление Дарьи Володиной о сложении полномочий 253 голосами. Ранее регламентный комитет ВР одобрил соответствующее решение депутата.
Верховная Рада поддержала заявление народного депутата от "Слуги народа" Дарьи Володиной о сложении мандата, сообщили в депутатском корпусе в среду, пишет УНН.
Детали
"Рада поддержала №15098 сложение полномочий депутата Дарьи Володиной. "За" - 253", - написал нардеп Ярослав Железняк в соцсетях.
Напомним
Регламентный комитет ВР ранее поддержал заявление Дарьи Володиной о прекращении полномочий.
Перед этим сообщалось, что несколько десятков народных депутатов от фракции "Слуга народа" якобы написали заявления о сложении мандатов, в частности из-за низкой заработной платы.