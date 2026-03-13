Близько 60 “слуг народу” написали заяви про складання мандату, зокрема через низьку зарплату - нардеп

Декілька десятків народних депутатів від фракції "Слуга народу" написали заяви про складання мандатів, зокрема через низьку заробітну плату. Про це заявив народний депутат Олександр Юрченко в ефірі Новини.Live, передає УНН.

Наскільки я знаю, що декілька десятків депутатів вже написали заяви, хочуть піти, скласти мандат. Це 50-60 - сказав Юрченко.

За його словами, причиною цього є "втома та довга каденція, низька зарплата", яка, за словами нардепа, становить 50 тис. гривень.

Перший заступник очільника фракції "Слуга Народу" Андрій Мотовиловець заявив Forbes, що близько 40 депутатів готові скласти мандат.

Влітку 2020 року НАБУ повідомило народному депутату Олександру Юрченку про підозру в отриманні хабара.