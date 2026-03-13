Около 60 "слуг народа" написали заявления о сложении мандата, в том числе из-за низкой зарплаты - нардеп

Несколько десятков народных депутатов от фракции "Слуга народа" написали заявления о сложении мандатов, в частности из-за низкой заработной платы. Об этом заявил народный депутат Александр Юрченко в эфире Новини.Live, передает УНН.

Насколько я знаю, несколько десятков депутатов уже написали заявления, хотят уйти, сложить мандат. Это 50-60 - сказал Юрченко.

По его словам, причиной этого является "усталость и долгая каденция, низкая зарплата", которая, по словам нардепа, составляет 50 тыс. гривен.

Дополнение

Первый заместитель главы фракции "Слуга Народа" Андрей Мотовиловец заявил Forbes, что около 40 депутатов готовы сложить мандат.

Напомним

Летом 2020 года НАБУ сообщило народному депутату Александру Юрченко о подозрении в получении взятки.