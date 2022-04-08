Депутата Юрченка затримали на столичному блокпосту

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"Нардеп Юрченко підійшовши до чатового, який виконував свої обов‘язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника", - написав Погребиський.

Як зазначив депутат Київради, згодом Юрченко пішов до поліції та написав заяву на військових.

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"Слугу народу" Олександра Куницького затримали на блокпосту.