"Слугу народу" Олександра Куницького затримали на блокпосту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Народного депутата від партії "Слуги народу" Олександра Куницького затримали на блокпосту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку нардепа та Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
Деталі
За попередніми даними, Куницького затримали за зйомку на блокпосту.
Сам нардеп поки що не поділився деталями інциденту.
"Дякую всім, хто переживав. У мене все добре. Чекаємо на інформацію від поліції, а потім покажу, як було", — написав Куницький у Facebook.
Нагадаємо
11 березня група російських окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.