"Слугу народа" Александра Куницкого задержали на блокпосту
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Народного депутата от партии "Слуги народа" Александра Куницкого задержали на блокпосту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу нардепа и Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
Детали
По предварительным данным, Куницкого задержали за съемку на блокпосту.
Сам нардеп пока не поделился деталями инцидента.
"Благодарю всех, кто переживал. У меня все хорошо. Ждем информацию от полиции, а потом покажу, как было", — написал Куницкий в Facebook.
Напомним
11 марта группа российских оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.