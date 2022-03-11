"Слугу народа" Александра Куницкого задержали на блокпосту

Детали

По предварительным данным, Куницкого задержали за съемку на блокпосту.

Сам нардеп пока не поделился деталями инцидента.

"Благодарю всех, кто переживал. У меня все хорошо. Ждем информацию от полиции, а потом покажу, как было", — написал Куницкий в Facebook.

Напомним

11 марта группа российских оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.