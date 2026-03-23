Нардепка від "Слуги народу" Володіна вирішила скласти мандат, комітет схвалив - депутат

Парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради підтримав заяву народної депутатки від "Слуги народу" Дар’ї Володіної щодо складання мандату. Остаточне рішення має ухвалити парламент під час голосування. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у понеділок, передає УНН.

"Регламентний Комітет підтримав на своєму засіданні заяву народного депутата Володіної щодо складання мандату. В даному випадку далі треба буде голосування у залі (226+) для того, щоб постанова набрала силу", - наголосив Железняк у соцмережах.

З його слів, Дар'я Володіна - член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Обрана по загальному списку СН, тому на загальну кількість членів фракції це не вплине", - зазначив Железняк.

Як повідомлялося, декілька десятків народних депутатів від фракції "Слуга народу" написали заяви про складання мандатів, зокрема через низьку заробітну плату.