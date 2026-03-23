Нардеп от "Слуги народа" Володина решила сложить мандат, комитет одобрил - депутат
Киев • УНН
Регламентный комитет поддержал заявление Дарьи Володиной о прекращении полномочий. Теперь за соответствующее постановление должна проголосовать Верховная Рада.
Парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады поддержал заявление народного депутата от "Слуги народа" Дарьи Володиной о сложении мандата. Окончательное решение должен принять парламент во время голосования. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в понедельник, передает УНН.
Детали
"Регламентный Комитет поддержал на своем заседании заявление народного депутата Володиной о сложении мандата. В данном случае далее потребуется голосование в зале (226+) для того, чтобы постановление вступило в силу", - подчеркнул Железняк в соцсетях.
По его словам, Дарья Володина - член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
"Избрана по общему списку СН, поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет", - отметил Железняк.
Напомним
Как сообщалось, несколько десятков народных депутатов от фракции "Слуга народа" написали заявления о сложении мандатов, в частности из-за низкой заработной платы.