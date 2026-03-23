Нардеп от "Слуги народа" Володина решила сложить мандат, комитет одобрил - депутат

Парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады поддержал заявление народного депутата от "Слуги народа" Дарьи Володиной о сложении мандата. Окончательное решение должен принять парламент во время голосования. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в понедельник, передает УНН.

"Регламентный Комитет поддержал на своем заседании заявление народного депутата Володиной о сложении мандата. В данном случае далее потребуется голосование в зале (226+) для того, чтобы постановление вступило в силу", - подчеркнул Железняк в соцсетях.

По его словам, Дарья Володина - член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Избрана по общему списку СН, поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет", - отметил Железняк.

Как сообщалось, несколько десятков народных депутатов от фракции "Слуга народа" написали заявления о сложении мандатов, в частности из-за низкой заработной платы.