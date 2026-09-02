Верховный совет тестирует голосование депутатов в укрытии

$44.460.0751.540.10
ukenru
Эксклюзив
06:38 • 7496 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
05:00 • 15780 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
04:31 • 15119 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
1 сентября, 20:41 • 29040 просмотра
Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины
1 сентября, 20:33 • 25889 просмотра
В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах
1 сентября, 18:43 • 24130 просмотра
Зеленский раскритиковал нардепов за проваленные законы, из-за которых Украина лишилась более $4 млрд
1 сентября, 18:02 • 23254 просмотра
Российское небо де-факто будет закрываться — Зеленский предупредил авиакомпании, что "дронов над рф будет столько, что нужно учитывать"
1 сентября, 17:01 • 35469 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование
1 сентября, 16:05 • 18706 просмотра
Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян
Эксклюзив
1 сентября, 15:05 • 18950 просмотра
Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
51%
750мм
Популярные новости
В МИД Лаврова пригрозили Германии «достойным ответом» за закрытие «Русского дома» и генконсульства РФ1 сентября, 23:12 • 6460 просмотра
Иран запустил по Иордании 13 ракет, большинство из них перехватила ПВО2 сентября, 00:18 • 8836 просмотра
Ночная атака на Одессу: есть раненые, повреждена инфраструктура и жилые дома2 сентября, 00:51 • 12138 просмотра
Акции «Аэрофлота» упали после предупреждения Зеленского о «закрытии» неба РФ2 сентября, 02:03 • 5038 просмотра
Сибига представит план усиления поддержки Украины на неформальной встрече глав МИД ЕС02:34 • 3906 просмотра
публикации
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo05:00 • 15749 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование1 сентября, 17:01 • 35450 просмотра
Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача Photo1 сентября, 13:43 • 30291 просмотра
БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро
Эксклюзив
1 сентября, 09:05 • 30106 просмотра
День знаний — начало нового учебного годаPhoto1 сентября, 05:00 • 38184 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Руслан Кравченко
Килиан Мбаппе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Киевская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 23013 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 20308 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 26774 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 24773 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 24853 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
9К720 Искандер
Кх-59
Шахед-136

Верховный совет тестирует голосование депутатов в укрытии

Киев • УНН

 • 370 просмотра

В Раде тестируют резервную систему электронного голосования с личных телефонов во время длительных воздушных тревог. В укрытии оборудовали рабочие места.

Верховный совет тестирует голосование депутатов в укрытии
Фото: www.facebook.com/stefanchuk.official

Народные депутаты начали тестировать систему голосования в укрытии Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Уважаемые коллеги, в Киеве объявлена воздушная тревога. Я прошу всех пройти в безопасные места в соответствии со схемами укрытий, размещенными на ваших местах. Продолжение пленарного заседания начнется через 15 минут после завершения воздушной тревоги. Также я прошу тех, кто желает, попробовать в укрытиях новую систему

- сказал спикер ВР Руслан Стефанчук во время заседания.

Во вторник, 1 сентября, Стефанчук на своей странице в Facebook сообщал, что "вместе с руководителем и работниками Аппарата Верховной Рады представили парламентским журналистам ИТ-решение, которое обеспечит непрерывность пленарного процесса даже в таких условиях".

В укрытии здания Парламента уже оборудованы мобильные рабочие места для всех народных депутатов. Для электронного голосования разработана резервная система с использованием личных мобильных устройств, которую на этой неделе будут тестировать депутаты. Работа над ней началась еще в начале полномасштабного вторжения, без затрат бюджетных средств. Такой формат голосования будет применяться только во время длительных воздушных тревог. В остальных случаях Верховная Рада будет работать в обычном режиме в сессионном зале. российские атаки не должны парализовать украинские государственные институты. Парламент должен оставаться способным принимать решения, от которых зависят оборона, экономика и стабильная работа страны

- сообщал Стефанчук.

Нардеп Ярослав Железняк показал, как выглядит голосование в укрытии.

Напомним

В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной Рады работает над мерами по обеспечению бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение еще не принято.

Также в Верховной Раде Украины показали альтернативный формат работы во время воздушных тревог.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаТехнологии
Воздушная тревога
Война в Украине
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Ярослав Железняк
Facebook
Киев