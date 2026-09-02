Верховный совет тестирует голосование депутатов в укрытии

Фото: www.facebook.com/stefanchuk.official

Народные депутаты начали тестировать систему голосования в укрытии Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Уважаемые коллеги, в Киеве объявлена воздушная тревога. Я прошу всех пройти в безопасные места в соответствии со схемами укрытий, размещенными на ваших местах. Продолжение пленарного заседания начнется через 15 минут после завершения воздушной тревоги. Также я прошу тех, кто желает, попробовать в укрытиях новую систему - сказал спикер ВР Руслан Стефанчук во время заседания.

Во вторник, 1 сентября, Стефанчук на своей странице в Facebook сообщал, что "вместе с руководителем и работниками Аппарата Верховной Рады представили парламентским журналистам ИТ-решение, которое обеспечит непрерывность пленарного процесса даже в таких условиях".

В укрытии здания Парламента уже оборудованы мобильные рабочие места для всех народных депутатов. Для электронного голосования разработана резервная система с использованием личных мобильных устройств, которую на этой неделе будут тестировать депутаты. Работа над ней началась еще в начале полномасштабного вторжения, без затрат бюджетных средств. Такой формат голосования будет применяться только во время длительных воздушных тревог. В остальных случаях Верховная Рада будет работать в обычном режиме в сессионном зале. российские атаки не должны парализовать украинские государственные институты. Парламент должен оставаться способным принимать решения, от которых зависят оборона, экономика и стабильная работа страны - сообщал Стефанчук.

Нардеп Ярослав Железняк показал, как выглядит голосование в укрытии.

Напомним

В связи с постоянными воздушными тревогами в столице Аппарат Верховной Рады работает над мерами по обеспечению бесперебойной работы парламента. В частности, существует идея голосования через приложение, однако окончательное решение еще не принято.

Также в Верховной Раде Украины показали альтернативный формат работы во время воздушных тревог.