ПАСЕ призвала восстановить безопасность Чёрного моря и портов Одессы — нардеп

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает восстановить безопасность Чёрного моря и портов Одессы. Об этом сообщил народный депутат, член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передаёт УНН.

ПАСЕ призывает восстановить безопасность Чёрного моря и портов Одессы. Ассамблея поддержала мою поправку об этом. Эта поправка, в частности, включена в резолюцию "Фальшивые "выборы" в России и её дестабилизирующие атаки на Европу", которую приняла ПАСЕ

Народный депутат добавил, что продвигал поправку именно о Чёрном море, "поскольку около 80% экспорта зерна, масличных культур и сопутствующей сельскохозяйственной продукции Украины проходит через порты Чёрного моря, продолжение блокады угрожает не только Украине, но и мировой продовольственной безопасности и международным поставкам продовольствия".

В свою очередь председатель Верховной рады Руслан Стефанчук поприветствовал два важных решения, принятых сегодня Парламентской ассамблеей Совета Европы.

По его словам, первое решение касается псевдовыборов России и её дестабилизационных атак против Европы.

Не может быть ни признания незаконных избирательных процессов на временно оккупированных территориях Украины, ни нормализации присутствия российской Государственной думы в международном парламентском сотрудничестве

Второе решение, по его словам, касается исполнения решений Европейского суда по правам человека против России.

Выход из Совета Европы не отменил юридических обязательств России. Российские государственные активы должны оставаться доступными и быть использованы для обеспечения компенсаций и справедливости для пострадавших

Председатель ВР добавил, что для Украины это не абстрактные юридические или политические вопросы. Это вопрос ответственности.

Россия должна отвечать за свои преступления и нарушения. Каждое международное решение должно приближать нас к справедливости, справедливому миру и безопасной Европе