В Раде опровергли слухи о «каникулах» и прекращении работы
Киев • УНН
Верховная Рада не проводит пленарных заседаний, но продолжает работать в комитетах и рабочих группах. Следующее заседание запланировано на 13 октября.
Слухи о «каникулах» и «перерыве» в работе Верховной Рады не соответствуют действительности — парламент продолжает функционировать, просто не в формате заседаний. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВР, информирует УНН.
Детали
Там отметили, что парламент продолжает работу во время перерыва в пленарных заседаниях — депутаты работают в комитетах, рабочих группах, временных следственных и специальных комиссиях.
Активно распространяется тезис о каникулах и перерыве. Напоминаем, парламент работает не только в сессионном зале. Парламент продолжает работать непрерывно
Там добавили, что, несмотря на отсутствие пленарных заседаний, работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп и фракций не прекращается ни на день.
Напомним
Накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент почти на месяц прекратил проведение пленарных заседаний — следующее запланировано на 13 октября.
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