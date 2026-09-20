У Раді спростували чутки про "канікули" та припинення роботи
Київ • УНН
Верховна Рада не проводить пленарних засідань, але продовжує працювати в комітетах і робочих групах. Наступне засідання заплановане на 13 жовтня.
Чутки про "канікули" та "перерву" в роботі Верховної Ради не відповідають дійсності - парламент продовжує функціонувати, просто не в форматі засідань. Про це повідомили у пресслужбі Апарату ВР, інформує УНН.
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Там зазначили, що парламент продовжує роботу під час перерви в пленарних засіданнях — депутати працюють у комітетах, робочих групах, тимчасових слідчих та спеціальних комісіях.
Активно розповсюджується теза про канікули та перерву. Нагадуємо, парламент працює не тільки в сесійній залі. Парламент продовжує працювати безперервно
Там додали, що, попри відсутність пленарних засідань, робота комітетів, підкомітетів, робочих груп та фракцій не зупиняється ні на день.
Нагадаємо
Напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент майже на місяць припинив проведення пленарних засідань - наступне заплановане на 13 жовтня.
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