У Києві та області після ворожих атак спостерігається задимлення, людям радять зачинити вікна
Київ • УНН
У Києві, зокрема в трьох районах, зафіксували задимлення після атак, але показники повітря в нормі. У Боярці виявили помірний рівень пилу.
Після ворожих атак у Києві та Київській області спостерігається задимлення. Водночас якість атмосферного повітря на стаціонарних пунктах моніторингу в столиці наразі залишається в межах норми. Про це повідомили У КМДА і КОВА, пише УНН.
В окремих районах столиці спостерігається задимлення через ворожі атаки. Якість атмосферного повітря на всіх стаціонарних референтних пунктах моніторингу в межах норми
Задимлення, зокрема, спостерігається у Солом’янському, Оболонському та Подільському районах.
Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.
До покращення ситуації фахівці рекомендують:
- зачинити вікна;
- за можливості зменшити час перебування на вулиці;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимум.
Індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.
За повідомленнями КОВА, помірний рівень дрібнодисперсного пилу фіксується в атмосферному повітрі у місті Боярка. Про це свідчать результати середньодобових спостережень моніторинговими постами.
В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
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