У Києві та області після ворожих атак спостерігається задимлення, людям радять зачинити вікна

Після ворожих атак у Києві та Київській області спостерігається задимлення. Водночас якість атмосферного повітря на стаціонарних пунктах моніторингу в столиці наразі залишається в межах норми. Про це повідомили У КМДА і КОВА, пише УНН.

В окремих районах столиці спостерігається задимлення через ворожі атаки. Якість атмосферного повітря на всіх стаціонарних референтних пунктах моніторингу в межах норми - йдеться у повідомленні.

Задимлення, зокрема, спостерігається у Солом’янському, Оболонському та Подільському районах.

Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

за можливості зменшити час перебування на вулиці;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимум.

Індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.

За повідомленнями КОВА, помірний рівень дрібнодисперсного пилу фіксується в атмосферному повітрі у місті Боярка. Про це свідчать результати середньодобових спостережень моніторинговими постами.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

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