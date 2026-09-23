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У Києві та області після ворожих атак спостерігається задимлення, людям радять зачинити вікна

Київ • УНН

 • 2002 перегляди

У Києві, зокрема в трьох районах, зафіксували задимлення після атак, але показники повітря в нормі. У Боярці виявили помірний рівень пилу.

У Києві та області після ворожих атак спостерігається задимлення, людям радять зачинити вікна

Після ворожих атак у Києві та Київській області спостерігається задимлення. Водночас якість атмосферного повітря на стаціонарних пунктах моніторингу в столиці наразі залишається в межах норми. Про це повідомили У КМДА і КОВА, пише УНН.

В окремих районах столиці спостерігається задимлення через ворожі атаки. Якість атмосферного повітря на всіх стаціонарних референтних пунктах моніторингу в межах норми

- йдеться у повідомленні.

Задимлення, зокрема, спостерігається у Солом’янському, Оболонському та Подільському районах.

Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

  • зачинити вікна;
    • за можливості зменшити час перебування на вулиці;
      • пити достатньо води;
        • за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимум.

          Індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.

          За повідомленнями КОВА, помірний рівень дрібнодисперсного пилу фіксується в атмосферному повітрі у місті Боярка. Про це свідчать результати середньодобових спостережень моніторинговими постами.

          В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

          Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

          Ранкова атака рф на Київ забрала життя людини, кількість постраждалих зростає23.09.26, 10:46 • 19450 переглядiв

          Ольга Розгон

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