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В Киеве и области после вражеских атак наблюдается задымление, людям советуют закрыть окна

Киев • УНН

 • 2302 просмотра

В Киеве, в частности в трех районах, зафиксировали задымление после атак, но показатели воздуха в норме. В Боярке выявили умеренный уровень пыли.

В Киеве и области после вражеских атак наблюдается задымление, людям советуют закрыть окна

После вражеских атак в Киеве и Киевской области наблюдается задымление. В то же время качество атмосферного воздуха на стационарных пунктах мониторинга в столице в настоящее время остается в пределах нормы. Об этом сообщили в КГГА и КОВА, пишет УНН.

В отдельных районах столицы наблюдается задымление из-за вражеских атак. Качество атмосферного воздуха на всех стационарных референтных пунктах мониторинга находится в пределах нормы

- говорится в сообщении.

Задымление, в частности, наблюдается в Соломенском, Оболонском и Подольском районах.

Это может негативно влиять на состояние здоровья прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, людей старшего возраста и беременных.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют:

  • закрыть окна;
    • по возможности сократить время пребывания на улице;
      • пить достаточно воды;
        • при наличии очистителя воздуха включить его на максимальную мощность.

          Индекс качества воздуха отражает текущее состояние и может быстро меняться в зависимости от развития пожарной ситуации.

          По сообщениям КОВА, умеренный уровень мелкодисперсной пыли фиксируется в атмосферном воздухе в городе Боярка. Об этом свидетельствуют результаты среднесуточных наблюдений мониторинговых постов.

          В других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.

          Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

          Утренняя атака рф на Киев унесла жизнь человека, число пострадавших растет23.09.26, 10:46 • 20367 просмотров

          Ольга Розгон

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