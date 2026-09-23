В Киеве и области после вражеских атак наблюдается задымление, людям советуют закрыть окна
Киев • УНН
В Киеве, в частности в трех районах, зафиксировали задымление после атак, но показатели воздуха в норме. В Боярке выявили умеренный уровень пыли.
После вражеских атак в Киеве и Киевской области наблюдается задымление. В то же время качество атмосферного воздуха на стационарных пунктах мониторинга в столице в настоящее время остается в пределах нормы. Об этом сообщили в КГГА и КОВА, пишет УНН.
В отдельных районах столицы наблюдается задымление из-за вражеских атак. Качество атмосферного воздуха на всех стационарных референтных пунктах мониторинга находится в пределах нормы
Задымление, в частности, наблюдается в Соломенском, Оболонском и Подольском районах.
Это может негативно влиять на состояние здоровья прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, людей старшего возраста и беременных.
До улучшения ситуации специалисты рекомендуют:
- закрыть окна;
- по возможности сократить время пребывания на улице;
- пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха включить его на максимальную мощность.
Индекс качества воздуха отражает текущее состояние и может быстро меняться в зависимости от развития пожарной ситуации.
По сообщениям КОВА, умеренный уровень мелкодисперсной пыли фиксируется в атмосферном воздухе в городе Боярка. Об этом свидетельствуют результаты среднесуточных наблюдений мониторинговых постов.
В других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.
Утренняя атака рф на Киев унесла жизнь человека, число пострадавших растет23.09.26, 10:46 • 20367 просмотров