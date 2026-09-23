В Киеве и области после вражеских атак наблюдается задымление, людям советуют закрыть окна

После вражеских атак в Киеве и Киевской области наблюдается задымление. В то же время качество атмосферного воздуха на стационарных пунктах мониторинга в столице в настоящее время остается в пределах нормы. Об этом сообщили в КГГА и КОВА, пишет УНН.

В отдельных районах столицы наблюдается задымление из-за вражеских атак. Качество атмосферного воздуха на всех стационарных референтных пунктах мониторинга находится в пределах нормы - говорится в сообщении.

Задымление, в частности, наблюдается в Соломенском, Оболонском и Подольском районах.

Это может негативно влиять на состояние здоровья прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, людей старшего возраста и беременных.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

по возможности сократить время пребывания на улице;

пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха включить его на максимальную мощность.

Индекс качества воздуха отражает текущее состояние и может быстро меняться в зависимости от развития пожарной ситуации.

По сообщениям КОВА, умеренный уровень мелкодисперсной пыли фиксируется в атмосферном воздухе в городе Боярка. Об этом свидетельствуют результаты среднесуточных наблюдений мониторинговых постов.

В других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

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