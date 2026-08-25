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Для успешных боевых миссий необходимо иметь экосистему, одного дрона недостаточно

Киев • УНН

 • 2642 просмотра

Ирина Терех считает, что сила украинского ОПК — в кадрах, системном инжиниринге и боевом опыте, а не только в дронах или документации. Иностранные партнеры стремятся получить этот опыт.

Для успешных боевых миссий необходимо иметь экосистему, одного дрона недостаточно

Украине следует сосредоточиться не только на защите отдельных оборонных технологий и интеллектуальной собственности, но прежде всего на сохранении уникальных компетенций и системных подходов, приобретённых украинскими производителями во время полномасштабной войны. Одной конструкторской документации или дрона недостаточно, чтобы воспроизвести возможности украинского ОПК. Об этом заявила CEO и CTO украинского производителя дальнобойного оружия Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

Почему кадры важнее отдельных технологий?

У меня есть мнение, которое может понравиться не всем или не быть суперпопулярным в этой теме, но я верю, что страх потерять контроль над IP преувеличен в том смысле, что его нужно правильно использовать в своих интересах

- отметила Терех в эфире YouTube-канала «СБС: Силы беспилотных систем».

По её словам, опасения относительно потери контроля над интеллектуальной собственностью частично оправданы, поскольку украинские оборонные технологии были добыты чрезвычайно высокой ценой. В то же время чрезмерная концентрация усилий на защите каждого отдельного технологического решения может ограничивать возможности Украины.

Ирина Терех обратила внимание на то, что Россия, Иран и Китай обмениваются полученными на поле боя данными, анализируют их и используют для совершенствования собственного вооружения.

В то же время, по её словам, современный оборонный продукт — это не только конкретный дрон, ракета, программное обеспечение или комплект конструкторской документации. Речь идёт о целой экосистеме, которая охватывает производство, обучение, логистику, планирование и обеспечение устойчивости предприятия.

На примере дрона я верю, что работает исключительно экосистема. То, что сейчас делают большинство производителей, и Fire Point, и некоторые наши коллеги, — это не продуктовые компании, а сервисные компании, которые, в принципе, предоставляют армии сервис определённой способности

- заявила Ирина Терех.

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Именно системный инжиниринг, по её мнению, является одной из ключевых компетенций, которую Украине необходимо развивать, контролировать и в которую стоит инвестировать.

Зуб даю, можно сейчас взять всю конструкторскую документацию Fire Point, положить кому-то на стол, и никто не сделает то же самое за четыре года, потому что это требует определённых подходов к планированию всего: от производства до логистики

- отметила CEO Fire Point.

Ирина Терех напомнила, что одним из результатов работы украинского оборонно-промышленного комплекса в условиях войны стало также умение строить производство, способное продолжать работу под постоянными российскими атаками и в условиях кадрового дефицита. По её словам, производственные процессы должны быть организованы таким образом, чтобы потеря отдельной локации не приводила к остановке производства.

Поэтому я бы больше охраняла именно те подходы и те компетенции, которые мы приобрели во время этой войны, чем одну конкретную технологию или прошивку, или что-то ещё, потому что её нужно постоянно обновлять

- подытожила CEO Fire Point.

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Иностранные партнёры хотят получить опыт Украины

Военнослужащий из Первого отдельного центра Сил беспилотных систем с позывным «Каспер» согласился, что главной ценностью украинского оборонного сектора являются не только сами образцы вооружения, но и накопленный опыт их боевого применения.

По его словам, иностранные партнёры заинтересованы в украинском опыте, однако простая передача готового дрона или другой технологии не обеспечивает автоматического получения соответствующей боевой способности.

Самое главное, что у нас сейчас есть, — это тот накопленный опыт. Запустить дрон, может, и можно научиться. А вот правильно спланировать миссию, чтобы она была успешной, как правильно наносить различные виды ударов… Они тоже хотят, чтобы была такая простая пилюля: вот мы сейчас дадим им дрон, нажал кнопку — и всё. Так это не работает. Вообще не работает. Есть система

- отметил «Каспер».

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Евгений Царенко

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