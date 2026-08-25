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Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньо

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Ірина Терех вважає, що сила українського ОПК - у кадрах, системному інжинірингу та бойовому досвіді, а не лише в дронах чи документації. Іноземні партнери прагнуть отримати цей досвід.

Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньо

Україні варто зосередитися не лише на захисті окремих оборонних технологій та інтелектуальної власності, а передусім на збереженні унікальних компетенцій і системних підходів, здобутих українськими виробниками під час повномасштабної війни. Самої конструкторської документації або дрона недостатньо, щоб відтворити спроможності українського ОПК. Про це заявила СЕО та СТО українського виробника далекобійної зброї Fire Point Ірина Терех, пише УНН.

Чому кадри важливіші за окремі технології?

У мене є думка, яка може не зовсім всім подобатися або не бути супер популярною на цю тему, але я вірю, що страх втратити контроль над IP перебільшений в тому плані, що його потрібно правильно використовувати на свою користь

- зазначила Терех в ефірі YouTube-каналу «СБС: Сили безпілотних систем».

За її словами, побоювання щодо втрати контролю над інтелектуальною власністю є частково виправданими, оскільки українські оборонні технології були здобуті надзвичайно дорогою ціною. Водночас надмірна концентрація сил на захисті кожного окремого технологічного рішення може обмежувати можливості України.

Ірина Терех звернула увагу на те, що росія, Іран та Китай обмінюються отриманими на полі бою даними, аналізують їх та використовують для вдосконалення власного озброєння.

Водночас, за її словами, сучасний оборонний продукт - це не лише конкретний дрон, ракета, програмне забезпечення чи комплект конструкторської документації. Йдеться про цілу екосистему, яка охоплює виробництво, навчання, логістику, планування та забезпечення стійкості підприємства.

На прикладі з дроном я вірю, що працює виключно екосистема. Те, що зараз роблять більшість виробників, і Fire Point, і деякі наші колеги, це не продуктові компанії, а сервісні компанії, які, в принципі, надають сервіс певної спроможності для армії

- заявила Ірина Терех.

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Саме системний інжиніринг, на її думку, є однією з ключових компетенцій, яку Україні необхідно розвивати, контролювати, і у яку варто інвестувати.

Я зуб даю, можна зараз взяти всю конструкторську документацію Fire Point, покласти комусь на стіл, і ніхто не зробить цього ж за чотири роки, тому що це вимагає певних підходів до планування всього: від виробництва до логістики

- зазначила СЕО Fire Point.

Ірина Терех нагадала, що одним із результатів роботи українського оборонно-промислового комплексу в умовах війни стало також уміння будувати виробництво, здатне продовжувати роботу під постійними російськими атаками та в умовах кадрового голоду. За її словами, виробничі процеси мають бути організовані таким чином, щоб втрата окремої локації не призводила до зупинки виробництва.

Тому я б більше охороняла якраз ті підходи і ті компетенції, які ми здобули під час цієї війни, ніж одну конкретну технологію чи прошивку, чи ще щось, тому що її потрібно постійно оновлювати

- підсумувала СЕО Fire Point.

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Іноземні партнери хочуть отримати досвід України

Військовий із Першого окремого центру Сил безпілотних систем з позивним "Каспер" погодився, що головною цінністю українського оборонного сектору є не лише самі зразки озброєння, а накопичений досвід їхнього бойового застосування.

За його словами, іноземні партнери зацікавлені в українському досвіді, однак проста передача готового дрона чи іншої технології не забезпечує автоматичного отримання відповідної бойової спроможності.

Саме головне, що у нас є зараз, – це той накопичений досвід. Дрон запустити, може й можна навчитись. А так, щоб правильно спланувати місію для того, щоб вона була успішною, як правильно наносити різного роду удари…Вони теж так хочуть, щоб просто була якась ота пілюлька: от ми їм зараз дрон на стіл, кнопку натиснув - воно так не працює. Взагалі не працює. Є система

- зазначив «Каспер».

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Євген Царенко

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