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Силы обороны поразили связанные с ракетной программой рф производства и самолёт - Генштаб

Киев • УНН

 • 4192 просмотра

Генштаб подтвердил удары по предприятиям в Орле и Тольятти, а также по самолёту на аэродроме «Ейск». Повреждения самолёта уточняются.

Силы обороны поразили связанные с ракетной программой рф производства и самолёт - Генштаб
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ 24 октября подтвердил поражение комбината "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орёл и самолёта на аэродроме "Ейск" оккупантов, пишет УНН.

Детали

Как указали в Генштабе, "23-го и в ночь на 24 октября Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории рф".

Подтверждено поражение основного производственного здания АО "Протон-Электротекс" в городе Орёл Орловской области рф. Это усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми противник наносит удары по украинским городам

- сообщили в Генштабе.

АО "Протон-Электротекс" — ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла, от кристаллов до готовой продукции. Среди неё — модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". В рамках кооперации предприятие также участвует в производстве боевых машин ЗРПК "Панцирь-С1" и его модификаций.

Поражён комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области рф. В районе комбината зафиксированы взрыв и пожар. Поражение таких объектов наносит удар по цепочке поставок сырья для российской ракетной программы

- подчеркнули в Генштабе.

Предприятие, как указано, производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые добавки к бензину. Синтетические каучуки, в частности, используются для производства твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Кроме того, поражён самолёт на аэродроме "Ейск" Краснодарского края рф. Степень повреждений уточняется

- отметили в Генштабе.

"Силы обороны Украины осуществляют поражение объектов на территории противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьёй 51 Устава ООН. Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооружённой агрессии россии против Украины. Дальше будет!" — подчеркнули в Генштабе.

Оккупированный Крым погрузился в блэкаут — СМИ24.10.26, 02:25 • 3340 просмотров

Юлия Шрамко

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